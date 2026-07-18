NTN24
Sábado, 18 de julio de 2026
Sábado, 18 de julio de 2026
Mundial 2026

"Que pase muy rápido y olvidarme": jugador que disputará la final del Mundial sobre tener que saludar a Trump en caso de que su selección sea campeona

julio 18, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump y Gianni Infantino en ceremonia del Mundial de Clubes - Foto EFE
Donald Trump y Gianni Infantino en ceremonia del Mundial de Clubes - Foto EFE
Está previsto que sea el presidente de Estados Unidos quien entregue el trofeo mundialista y felicite al equipo campeón.

Uno de los jugadores que disputará este domingo la final de la Copa Mundial de la FIFA entre Argentina y España dio una sorpresiva declaración el viernes relacionada con el saludo protocolario al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en caso de que su selección sea campeona.

TE PUEDE INTERESAR:

Se trata del delantero de la selección española Borja Iglesias, quien manifestó que, en caso de tener que dar la mano al presidente Trump si España gana el Mundial, espera que ese saludo "pase muy rápido" para olvidarlo.

o

El presidente de Estados Unidos, cabe resaltar, será uno de los 80.000 asistentes el domingo a la final del Mundial entre La Roja y La Albiceleste y está previsto que entregue el trofeo y felicite al equipo campeón.

Iglesias, de 33 años, y que no ha ocultado sus posiciones políticas a lo largo de su carrera, aclaró en una entrevista con la Revista Panenka, medio español especializado, que, en caso de conseguir victoria, cumpliría con el protocolo para evitar polémicas.

"No tengo ganas de ir a la cárcel (risas). Es algo que he pensado, que me he podido incluso imaginar, espero saludarlo en un momento en el que estemos todos muy contentos y que pase muy rápido y olvidarme", respondió sonriente el futbolista del Celta de Vigo.

Iglesias agregó: "Creo que no es el momento de generar polémicas, la gente sabe perfectamente cómo opino y me encantaría hacer muchas cosas, pero la realidad es que, aunque la gente piense que soy todopoderoso, no tengo tanto poder para enfrentarme a según qué cosas que, no sé, es complicado la verdad".

Apodado "El Panda", Iglesias no ha dudado en posicionarse políticamente en los últimos años desde su rol como futbolista.

En 2023, tras el beso no consentido del expresidente de la Federación Española (RFEF) Luis Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso, renunció a representar a la selección española "hasta que las cosas cambien" y pidió que "ese tipo de actos no queden impunes".

También en 2025, semanas después de las protestas propalestinas que afectaron el desarrollo de la Vuelta ciclista a España, Iglesias se mostró a favor de ese tipo de manifestaciones en eventos deportivos.

"Si se meten delante de la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, ¡Ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo, no meta el gol y me lo anulen!", declaró entonces.

o

España se medirá a Argentina el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y además del mandatario republicano, también estarán presentes en el palco el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez y la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Selección de España

Donald Trump

FIFA

Final del Mundial

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Solo es eficiente con sus objetivos": Héctor Schamis sobre la respuesta del régimen venezolano ante la tragedia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Letal y contundente: así fue la séptima noche consecutiva de ataques de Estados Unidos contra el régimen de Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

LATAM es el nuevo espacio entre la competencia entre EE. UU. y China: así se mueve el tablero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores
Dictadura en Venezuela

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Madre busca bajo los escombros el cadáver de su hija en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Venezuela

Madre remueve, con sus propias manos, los escombros de un edificio en Venezuela en busca de su hija fallecida

Terremoto en Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Aferrado a la esperanza: profesor universitario sobrevivió al terremoto en Venezuela gracias a una nota de auxilio

Donald Trump/ Hugo Carvajal y Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

La reveladora carta que recibió Trump del "Pollo" Carvajal sobre las artimañas del régimen madurista

SmartMatic y CNE de Venezuela / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Smartmatic y la sombra sobre el sistema electoral venezolano; aparece mencionada por la CIA

Más de Deportes

Ver más
Djibril Sow, futbolista suizo - Foto: EFE
Mundial

Jugador de la selección de Suiza reveló inquietante dato sobre los penaltis en eliminatoria ante Colombia en el Mundial

Diego Maradona en la Copa del Mundo 1986 (AFP)
Mundial 2026

Futbolista argentino calienta partido ante Inglaterra y acude a la memoria de Maradona en el 86, época de 'la mano de Dios'

Torneo de Wimbledon - Foto: EFE
Tenis

¿Wimbledon vs. boicot? La medida que tomó un grupo de tenistas para reclamar mejores premios en los Grand Slam

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Djibril Sow, futbolista suizo - Foto: EFE
Mundial

Jugador de la selección de Suiza reveló inquietante dato sobre los penaltis en eliminatoria ante Colombia en el Mundial

Daños provocados por terremotos registrados en La Guaira, Venezuela / Descargas eléctricas en el cielo de la costa venezolana - Fotos: EFE / X
La Guaira

INAMEH emite alertas especiales sobre precipitaciones y nubosidad en La Guaira, región devastada por los terremotos en Venezuela

Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Tragedia en Venezuela: cifra de muertos por los terremotos sube a 4.734

Diego Maradona en la Copa del Mundo 1986 (AFP)
Mundial 2026

Futbolista argentino calienta partido ante Inglaterra y acude a la memoria de Maradona en el 86, época de 'la mano de Dios'

Lindsey Graham, exsenador de EEUU. (EFE)
Senador

La reveladora declaración del senador Lindsey Graham antes de morir sobre futuro de Cuba y Venezuela

Torneo de Wimbledon - Foto: EFE
Tenis

¿Wimbledon vs. boicot? La medida que tomó un grupo de tenistas para reclamar mejores premios en los Grand Slam

Agente ICE - AFP
ONU

La ONU pide que se investigue el aumento de las muertes de migrantes en los centros de detención del ICE en Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre