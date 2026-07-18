"Que pase muy rápido y olvidarme": jugador que disputará la final del Mundial sobre tener que saludar a Trump en caso de que su selección sea campeona

Uno de los jugadores que disputará este domingo la final de la Copa Mundial de la FIFA entre Argentina y España dio una sorpresiva declaración el viernes relacionada con el saludo protocolario al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en caso de que su selección sea campeona.

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Se trata del delantero de la selección española Borja Iglesias, quien manifestó que, en caso de tener que dar la mano al presidente Trump si España gana el Mundial, espera que ese saludo "pase muy rápido" para olvidarlo.

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El presidente de Estados Unidos, cabe resaltar, será uno de los 80.000 asistentes el domingo a la final del Mundial entre La Roja y La Albiceleste y está previsto que entregue el trofeo y felicite al equipo campeón.

Iglesias, de 33 años, y que no ha ocultado sus posiciones políticas a lo largo de su carrera, aclaró en una entrevista con la Revista Panenka, medio español especializado, que, en caso de conseguir victoria, cumpliría con el protocolo para evitar polémicas.

"No tengo ganas de ir a la cárcel (risas). Es algo que he pensado, que me he podido incluso imaginar, espero saludarlo en un momento en el que estemos todos muy contentos y que pase muy rápido y olvidarme", respondió sonriente el futbolista del Celta de Vigo.

Iglesias agregó: "Creo que no es el momento de generar polémicas, la gente sabe perfectamente cómo opino y me encantaría hacer muchas cosas, pero la realidad es que, aunque la gente piense que soy todopoderoso, no tengo tanto poder para enfrentarme a según qué cosas que, no sé, es complicado la verdad".

Apodado "El Panda", Iglesias no ha dudado en posicionarse políticamente en los últimos años desde su rol como futbolista.

En 2023, tras el beso no consentido del expresidente de la Federación Española (RFEF) Luis Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso, renunció a representar a la selección española "hasta que las cosas cambien" y pidió que "ese tipo de actos no queden impunes".

También en 2025, semanas después de las protestas propalestinas que afectaron el desarrollo de la Vuelta ciclista a España, Iglesias se mostró a favor de ese tipo de manifestaciones en eventos deportivos.

"Si se meten delante de la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, ¡Ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo, no meta el gol y me lo anulen!", declaró entonces.

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España se medirá a Argentina el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y además del mandatario republicano, también estarán presentes en el palco el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez y la presidenta de México Claudia Sheinbaum.