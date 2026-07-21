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Martes, 21 de julio de 2026
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Juicio contra Maduro

Maduro y Cilia Flores se sientan ante un juez por tercera vez en Estados Unidos: el dictador podría presentar dos polémicas mociones

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El tirano y su esposa se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York.

Quedan pocas horas para la tercera comparecencia del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante la justicia de los Estados Unidos.

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Por tercera vez, el tirano y su pareja se sentarán en el banquillo de los acusados ante un juez de Nueva York.

En estas audiencias se desarrollan los siguientes puntos: presentación de nuevos materiales probatorios, solicitud de protección de evidencias, fijación de fecha para juicio y se alegan condiciones de salud.

Al respecto, el abogado Nizar El Fakih habló en el programa La Noche de NTN24. Explicó que la defensa de Maduro y Flores podrían presentar dos polémicas mociones.

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"Hay dos mociones de rigor que presentaría la defensa: inmunidad, y la otra sobre cómo se llevó a cabo la detención (de Maduro y Flores); alegarían que se violaron los tratados internacionales... Esas mociones estarían acompañadas de muchas páginas, de muchos anexos. Luego de esa moción habría un lapso para responder esa moción", acotó el letrado.

Luego, añadió: "Pedir no es obtener; vendrán solicitudes, y lo veremos en los próximos días en las noticias: Nicolás Maduro y Cilia Flores buscarán la nulidad del proceso".

También se refirió al tiempo en el que se da la audiencia. "Hay que tomar el intervalo de tiempo. Si uno analiza cómo se ha desarrollado este proceso, nos damos cuenta de que hay un juez que ha tratado de mantener las audiencias cercanas... Todavía ni siquiera tenemos un cronograma de las próximas mociones que se deben presentar", expresó.

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Nicolás Maduro y Cilia Flores se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York (Estados Unidos).

Enfrentan graves acusaciones a nivel federal que incluyen narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, y crímenes de lesa humanidad.

Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026 por fuerzas especiales del ejército de EE. UU. (Delta Force). El dictador fue arrestado junto a su esposa en Caracas durante la 'Operación Resolución Absoluta'.

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