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Lunes, 27 de julio de 2026
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Estados Unidos

EE. UU. deporta a Daniel Adongo, el primer jugador de la NFL nacido en Kenia

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
_Equipos de la NFL Seattle Seahawks Y New England Patriots- Foto: EFE
_Equipos de la NFL Seattle Seahawks Y New England Patriots- Foto: EFE
El exjugador de los Colts de Indianápolis fue expulsado del país por el Servicio de Inmigración y Aduanas, que aplicó la Ley Laken Riley tras calificarlo como una “amenaza para la comunidad”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó la deportación hacia Kenia del exjugador de fútbol americano Daniel Ogama Adongo, quien hizo historia al convertirse en el primer atleta nacido en el país africano en llegar a la NFL.

Según detalló la agencia federal a través de un comunicado oficial, Adongo quien militó como apoyador (linebacker) para los Colts de Indianápolis entre 2013 y 2015 permaneció de manera irregular en territorio norteamericano tras el vencimiento de su visa deportiva en 2016.

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La expulsión del ex atleta se concretó luego de acumular varios encontronazos con la justicia en el estado de Indiana durante los últimos nueve años. De acuerdo con las autoridades.

Andongo fue arrestado en reiteradas ocasiones por cargos que incluyen intimidación grave, agresión y alteración del orden público, además de haber cumplido una condena de casi un año de prisión en 2020 por daños a la propiedad privada.

Los señalamientos más recientes en su contra se tramitaron bajo el marco de la Ley Laken Riley, legislación promulgada en enero de 2025 que exige la detención obligatoria y sin derecho a fianza de migrantes en situación irregular acusados de determinados delitos.

"Este peligroso individuo era claramente una amenaza para la comunidad, que está más segura desde que lo removieron. Todos aquellos que violen la ley de inmigración rendirán cuentas, incluidos los ex atletas profesionales”, declaró el director asistente de la oficina del ICE en Chicago, Douglas Thompson.

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La expulsión de Adongo se produce en el marco de un notable incremento en las operaciones de control migratorio en Estados Unidos. De acuerdo con cifras oficiales, los restos conjuntos de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) superaron los 43.000 durante el mes de junio, marcando el registro más alto bajo la actual administración.

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