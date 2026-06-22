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Lunes, 22 de junio de 2026
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Descubrimiento

Descubren un diminuto pulpo azul en las islas Galápagos: una nueva especie sorprende a los científicos

junio 22, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
El animal, del tamaño de una pelota de golf, fue encontrado a casi 1.800 metros de profundidad. Para estudiarlo, los investigadores utilizaron rayos X y evitaron dañarlo, ya que se trata del único ejemplar conocido.

Un equipo de investigadores descubrió una nueva especie de pulpo azul en las aguas profundas de las islas Galápagos, un hallazgo que permitirá conocer mejor la biodiversidad que habita uno de los ecosistemas marinos más importantes del planeta.

El ejemplar fue localizado a 1.773 metros de profundidad durante una expedición científica cerca de la isla Darwin. El descubrimiento se produjo gracias a un submarino operado de forma remota que captó las imágenes del pequeño cefalópodo mientras recorría el fondo marino.

El nuevo pulpo mide apenas lo suficiente para caber en la palma de una mano, aproximadamente el tamaño de una pelota de golf. Su intenso color azul y algunas características de su cuerpo permitieron a los científicos confirmar que se trata de una especie diferente a las conocidas hasta ahora.

Habitualmente, cuando se descubre una nueva especie, los investigadores deben realizar disecciones para conocer su anatomía. Sin embargo, como este es el único individuo encontrado, decidieron conservarlo intacto.

Para lograrlo utilizaron tomografías y escáneres de rayos X, una tecnología que permitió observar el interior del animal en tres dimensiones sin necesidad de abrirlo. Gracias a este procedimiento fue posible confirmar que se trataba de una nueva especie y, al mismo tiempo, preservar el ejemplar para futuras investigaciones.

Los científicos también consideran que este descubrimiento demuestra cuánto falta por conocer sobre las profundidades del océano. Aunque las islas Galápagos son reconocidas mundialmente por su enorme riqueza natural, gran parte de los ecosistemas marinos profundos siguen siendo poco explorados.

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