NTN24
Miércoles, 22 de julio de 2026
Miércoles, 22 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela

Nuevo balance: el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela ya deja 5.398 muertos

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Cementerio Municipal La Esperanza (La Guaira, Venezuela) - Foto: EFE
Cementerio Municipal La Esperanza (La Guaira, Venezuela) - Foto: EFE
Venezuela necesitaría al menos 37.000 millones de dólares para cubrir la reconstrucción total tras los terremotos, una suma difícil de alcanzar en medio de la dictadura que vive el país suramericano.

Este miércoles 22 de julio, el régimen de Venezuela reportó que el número de muertos en el país tras los terremotos aumentó a 5.398.

o

En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

o

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

o

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Analistas internacionales sostienen que Venezuela necesitaría al menos 37.000 millones de dólares para cubrir la reconstrucción total tras los terremotos, una suma difícil de alcanzar en medio de la dictadura que vive el país suramericano.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Terremoto

Sismo

Balance

Muertos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Nicolás Maduro podría quedar en libertad? La oscura hipótesis sobre el obstáculo legal que enfrentaría Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La solidaridad, el puente que sostiene a los damnificados en Venezuela tras casi un mes de la tragedia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Ola de ataques contra infraestructura iraní: Trump amenaza instalaciones nucleares

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Total desconexión entre Maduro y Cilia: no hubo intercambio de miradas, ni palabras en la audiencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Actualidad

Ver más
Apagón Cuba - Foto AFP
Cuba

Crisis eléctrica en Cuba: el país registra el tercer apagón nacional desde comienzos de julio y el quinto en el año

Daños provocados por fuertes terremotos registrados en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Aumenta el saldo de muertos por los terremotos en Venezuela: se reportan 3.685 decesos

Robos de policías en La Guaira, Venezuela - Captura de video
Robo

Arrestaron a cuatro policías del régimen en Venezuela por robar a víctimas en zona afectada por los terremotos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Apagón Cuba - Foto AFP
Cuba

Crisis eléctrica en Cuba: el país registra el tercer apagón nacional desde comienzos de julio y el quinto en el año

Giorgia Meloni, primera ministra de italia, junto a Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

El Gobierno italiano se pronuncia sobre imagen de Trump con mensaje a Meloni que ha generado polémica a pocos días de cumbre de la OTAN

Daños provocados por fuertes terremotos registrados en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Aumenta el saldo de muertos por los terremotos en Venezuela: se reportan 3.685 decesos

Robos de policías en La Guaira, Venezuela - Captura de video
Robo

Arrestaron a cuatro policías del régimen en Venezuela por robar a víctimas en zona afectada por los terremotos

Hantavirus | Foto: Canva
hantavirus

Se confirman la muerte de 3 personas en Venezuela por Hantavirus en medio de la tragedia por los terremotos

Presidente de Colombia, Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Presidente Petro responsabiliza al Gobierno de Estados Unidos por "asesinato a un colombiano" en Maine

Nicolás Maduro y Cilia Flores (EFE)
Cilia Flores

No ha habido ningún tipo de interacción entre Cilia Flores y Nicolás Maduro: así fue la total desconexión de los dos acusados en tercera audiencia en Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre