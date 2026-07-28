Por evitar el trancón: motociclista quedó enterrado en cemento en Bogotá tras entrar a una vía prohibida

Un video que empezó a circular en redes sociales mostró el momento en el que un motociclista terminó con su vehículo atrapado en una superficie de cemento recién fundido, correspondiente a una obra de TransMilenio, luego de intentar evadir el trancón.

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De acuerdo con los videos, el conductor ingresó al área pese a que el material aún no se encontraba endurecido. Debido a esto, las llantas de la motocicleta quedaron hundidas en la mezcla, impidiendo que pudiera continuar su recorrido y, peor aún, que lograra sacar el vehículo de allí.

En la grabación se observa al hombre intentando sacar la motocicleta, que terminó ente

rrada. Sin embargo, a pesar de los múltiples intentos por retirarla, esta no se movía ni un poco, ya que gran parte de las llantas e incluso el motor quedaron bajo el cemento.

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Hasta el momento, se desconoce si el conductor recibió algún tipo de sanción por ingresar a la zona de la obra de TransMilenio. Tampoco se sabe cuánto tiempo tardó en sacar su motocicleta del lugar.

Finalmente, el video, que llamó la atención de muchas personas en redes sociales, dejó en evidencia el descontento de los usuarios. Miles calificaron el hecho como “un evento del karma” y aseguraron que eso “le ocurre por ir por donde no debe”.