Luis Díaz sorprende al elegir como padrino de su hijo a compañero de selección Colombia: ¿De quién se trata?

La familia del delantero del Bayern Múnich, Luis Díaz, protagonizó una emotiva celebración familiar tras la culminación del Mundial 2026, con el bautizo de su hijo Fernando, primer varón de la pareja conformada junto a Geraldine "Gera" Ponce.

La ceremonia reunió a familiares, amigos cercanos y figuras del ámbito deportivo en un evento que rápidamente captó la atención en redes sociales.

El detalle más destacado de la ceremonia fue la elección de Daniel Muñoz, jugador del Crystal Palace y compañero de Díaz en la Selección Colombia, como padrino del pequeño Fernando.

La decisión refleja la profunda amistad que ambos futbolistas han construido a lo largo de múltiples concentraciones y competiciones internacionales defendiendo la camiseta de La Tricolor.

Durante el acto religioso, Muñoz estuvo acompañado por su esposa, Manuela Jiménez Ángel, quienes junto a la familia Díaz Ponce participaron activamente en los momentos centrales del bautizo.

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Las fotografías difundidas por familiares y asistentes mostraron al matrimonio sosteniendo al niño en diversos instantes de la ceremonia, evidenciando el vínculo especial que une a ambas familias.

Aunque ninguno de los deportistas emitió declaraciones públicas formales sobre el evento, las imágenes compartidas en las redes sociales confirmaron el rol de Muñoz en esta importante celebración familiar.

El evento congregó no solamente a la familia cercana y amigos de la infancia de la pareja, sino también a personalidades vinculadas al entorno deportivo colombiano.

El folclor y la música caribeña tuvieron presencia significativa durante la celebración, añadiendo un toque regional característico de las raíces del futbolista guajiro.

La llegada de Fernando, confirmada el pasado 11 de mayo de 2026, representa un nuevo capítulo en la vida personal de Luis Díaz.

El nacimiento de su primer hijo varón generó una extensa ola de reacciones emotivas en redes sociales, donde seguidores, compañeros de profesión y aficionados al fútbol expresaron sus felicitaciones a la familia.