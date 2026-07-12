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Domingo, 12 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

“Esto fue el resultado de décadas de corrupción y negligencia”: analista político sobre la responsabilidad del régimen por la tragedia de los terremotos

julio 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Fabián Dicosta, analista político, habló con NTN24 sobre las responsabilidades que tiene el régimen venezolano en medio de la tragedia producto de los sismos.

Los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio a la fecha han dejado más de 4500 fallecidos, más de 16.700 heridos y miles de damnificados.

Pese a que esta haya sido una tragedia producto de un fenómeno natural, los ciudadanos catalogan al régimen venezolano como uno de los principales responsables. Esto teniendo en cuenta el tema de las edificaciones que se desplomaron, las cuales relatan que no contaban con un sistema sismorresistente.

Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN24 habló con el analista político Fabian Dicosta, quien señaló que: “Esto no fue solamente una tragedia natural", sino que "esto fue el resultado de décadas de corrupción y negligencia por el régimen criminal que lideraba Nicolás Maduro; ahora está al mando de Delcy Rodríguez”.

Sobre el proyecto la Gran Misión Vivienda, que lideró el chavismo décadas atrás, indicó que estas “estructuras no tenían refuerzos antisísmicos adecuados y en una zona de alto riesgo como estos lugares en La Guaira”.

Frente a los contratos para la construcción de estas edificaciones que fueron cedidas por el régimen de Hugo Chávez a empresas de China e Irán, el analista indicó que jamás se les hizo una “supervisión” por parte del Estado venezolano.

“Efectivamente, durante todos estos años nunca se le dio la prioridad para verificar estos informes que se tenían desde el principio para mostrar la vulnerabilidad que tenían estas estructuras; al régimen lo único que le importaba era la propaganda y cumplir lo que supuestamente habían prometido”, expresó.

Por último, nuevamente reitero que “aquí solo hay un responsable y es el régimen porque durante todos estos años la gente siempre lo puso ante las autoridades y las autoridades que tenían que haber garantizado los requisitos mínimos no lo hicieron; pesó más el clientelismo”.

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