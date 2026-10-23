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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Intoxicación

Desmayos, dolores de cabeza e irritación ocular: los síntomas de 68 afectados por intoxicación en una escuela del Táchira

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Funcionarios trasladan a personas afectadas por intoxicación en el estado Táchira (Venezuela) - Fotos: X
Funcionarios trasladan a personas afectadas por intoxicación en el estado Táchira (Venezuela) - Fotos: X
El incidente ocurrió en el Complejo Educativo Nacional General Jorge Antonio Bello Nieto, ubicado en el sector La Morita, al sur de la entidad andina.

Una intoxicación registrada en una unidad educativa en el estado Táchira, Venezuela, dejó 68 personas afectadas.

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Entre ellas: estudiantes, docentes y personal de aseo, quienes fueron trasladados la tarde del jueves 22 de octubre a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de El Piñal, en el municipio Fernández Feo.

El incidente ocurrió en el Complejo Educativo Nacional General Jorge Antonio Bello Nieto, ubicado en el sector La Morita, al sur de la entidad andina.

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De acuerdo con reportes de medios locales, las personas afectadas manifestaron desmayos, dolores de cabeza, irritación en los ojos, problemas respiratorios y reacciones alérgicas.

Como medida preventiva, el área fue acordonada y se exigió el uso de tapabocas para ingresar.

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Además, se anunció la suspensión de las actividades durante al menos 24 horas, con el propósito de facilitar la recolección y el análisis de evidencias.

Varios centros educativos de Venezuela han reportado episodios de intoxicación que han afectado a cientos de estudiantes, profesores y otros trabajadores.

Los casos más recientes se han registrado principalmente en estados de la región andina y los llanos.

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