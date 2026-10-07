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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Intoxicación

Emergencia por intoxicación obligó a evacuar dos instituciones educativas en el estado Trujillo, Venezuela

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Emergencia por intoxicación en el estado Trujillo, Venezuela - Fotos: X
Emergencia por intoxicación en el estado Trujillo, Venezuela - Fotos: X
Los síntomas registrados fueron: mareos, náuseas e irritación en las vías respiratorias.

Este miércoles, dos episodios de intoxicación fueron reportados en instituciones educativas de los municipios Andrés Bello y Valera, en el estado Trujillo.

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En dicha región, varios estudiantes y docentes presentaron malestares que obligaron a activar los protocolos de emergencia.

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Según reportes, los síntomas registrados fueron: mareos, náuseas e irritación en las vías respiratorias.

Ante tal situación, los afectados fueron evacuados de los planteles y trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica inmediata.

Los hechos ocurrieron específicamente en el Liceo Las Palmas y la Unidad Educativa Colegio San Vicente de Paúl.

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A las unidades educativas acudieron organismos de emergencia para atender a los estudiantes y trabajadores afectados y coordinar su traslado.

Hasta el momento, las autoridades investigan la intoxicación que afectó a estudiantes y docentes de los dos recintos académicos.

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