Emergencia por intoxicación obligó a evacuar dos instituciones educativas en el estado Trujillo, Venezuela
Este miércoles, dos episodios de intoxicación fueron reportados en instituciones educativas de los municipios Andrés Bello y Valera, en el estado Trujillo.
En dicha región, varios estudiantes y docentes presentaron malestares que obligaron a activar los protocolos de emergencia.
Según reportes, los síntomas registrados fueron: mareos, náuseas e irritación en las vías respiratorias.
Ante tal situación, los afectados fueron evacuados de los planteles y trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica inmediata.
Los hechos ocurrieron específicamente en el Liceo Las Palmas y la Unidad Educativa Colegio San Vicente de Paúl.
A las unidades educativas acudieron organismos de emergencia para atender a los estudiantes y trabajadores afectados y coordinar su traslado.
Hasta el momento, las autoridades investigan la intoxicación que afectó a estudiantes y docentes de los dos recintos académicos.