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Dinorah Figuera

Dinorah Figuera: "En noviembre, como máximo, en diciembre tendremos un nuevo Tribunal Supremo de Justicia"

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015 - Foto: EFE
Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015 - Foto: EFE
Asimismo, Figuera habló de un marco temporal para la realización de elecciones presidenciales en Venezuela.

Según recoge el medio de comunicación venezolano El Nacional, Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, confirmó que Venezuela contará con un nuevo Tribunal Supremo de Justicia entre noviembre y diciembre del año en curso.

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Esto, como parte de los procesos de reinstitucionalización abordados en el diálogo político.

En noviembre. "Como máximo, en diciembre tendremos un nuevo Tribunal Supremo de Justicia", sostuvo Figuera.

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Asimismo, estableció por primera vez un marco temporal para la realización de elecciones presidenciales en Venezuela.

En esa línea detalló que los comicios podrían llevarse a cabo "a finales del próximo año o a comienzos de 2028".

Al tiempo, sobre el comentado proceso electoral, dijo: "Para poner fecha a las elecciones, debemos antes desmontar el aparato alrededor del proceso electoral".

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

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Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos.

Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.

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