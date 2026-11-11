Delcy Rodríguez Programa: La Mañana La ilegítima Delcy Rodríguez sigue de paseo: llegó a Turquía para participar en cumbre climática noviembre 11, 2026 Por: Redacción NTN24 https://youtu.be/T9Av6HdkqZc También le puede interesar Delcy Rodríguez La ilegítima Delcy Rodríguez sigue de paseo: llegó a Turquía para participar en cumbre climática Secuestrados Madre de soldado secuestrado por las FARC: “Tiene que volver a ver a su hija” Perkins Rocha María Constanza Cipriani denuncia que funcionarios del régimen venezolano se encuentran en su casa para prohibir las visitas a su esposo Perkins Rocha Secuestro De la Espriella ordena despliegue para rescatar a la esposa del alcalde de Uribia tras secuestro María Corina Machado "No subestimamos la maldad": Alviárez sobre las amenazas de muerte contra María Corina Machado Miguel Uribe Turbay La JEP pidió a la Fiscalía información que comprometería a Sandra Ramírez en el crimen de Miguel Uribe Turbay Compartir en: