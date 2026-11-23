Casa Blanca revela investigación sobre un presunto fraude millonario vinculado con el entorno de la congresista Ilhan Omar

La Casa Blanca reveló una investigación que vincula al entorno de la congresista demócrata Ilhan Omar por un fraude de 250 millones de dólares contra el gobierno federal, la esposa de uno de sus principales asesores recibió más de 186.000 dólares de una de las empresas vinculadas con los responsables del fraude y la hija de Omar recibió donaciones electorales de tres hombres que terminaron condenados por esta trama criminal.