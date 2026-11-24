Este martes la Policía Metropolitana de Cartagena desplegó un cerco operativo en torno a un almacén de la cadena Éxito situado sobre la avenida Pedro de Heredia, en el sector comercial de La Castellana, donde varios hombres armados mantienen retenidas a varias personas.

El episodio habría comenzado cerca de las 8:00 a.m., cuando el lugar ya contaba con presencia de compradores y trabajadores; de acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, los sujetos habrían ingresado al establecimiento con la intención de cometer un hurto, pero ante la rápida reacción de los uniformados se habrían refugiado dentro del almacén.

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Los presuntos responsables portaban armas largas y cortas, de acuerdo con los registros audiovisuales y los relatos de quienes presenciaron el hecho, mientras las versiones iniciales señalaban que varios hombres armados y encapuchados permanecían en el interior del comercio, donde habrían quedado atrapados después de que otros locales del sector abrieron sus puertas.

La Policía desplegó un amplio operativo de seguridad en los alrededores del almacén, ubicó varias patrullas en distintos puntos alrededor del edificio, acordonó el área cercana al establecimiento y apoyó las labores con el sobrevuelo de un helicóptero para controlar la situación dentro y fuera del comercio.

Abelardo de la Espriella lo confirmó

"Les voy a contar qué está ocurriendo en Cartagena. Un grupo de bandidos de delincuentes

comunes quería asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial que iba a recoger

un dinero a ese centro comercial del día anterior y las cámaras alertaron sobre la presencia de

estos bandidos", dijo.

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Y agregó que "los operadores de las cámaras activaron los botones de pánico y la policía acudió de manera inmediata. No les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas de las cuales ya han liberado a cinco que son mujeres mayores", añadió.

Asimismo, el mandatario confirmó que "ya están todas las capacidades de las distintas fuerzas de nuestra Fuerza Pública".

En paralelo, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció: "Tenemos plena confianza en las acciones que se realizan al interior del lugar para preservar la vida de la gente".