Diosdado Cabello dice que la participación en la Consulta Popular "superó las expectativas" y arremetió contra la oposición: "Sigan subestimando"
El pasado domingo 18 de octubre, el régimen venezolano llevó a cabo una Consulta Popular Nacional, mediante la cual las comunidades "eligieron" los "proyectos de desarrollo" en los que "se invertirán recursos asignados por el Estado".
Al respecto, el integrante de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, calificó "positivamente" la jornada.
Durante la rueda de prensa, Cabello afirmó que "hubo organización de las bases" y sostuvo que la asistencia "superó las expectativas".
“Sigan subestimando a este pueblo, que este pueblo les da sorpresas y les va a seguir dando sorpresas cada vez que le den oportunidad”, aseguró Cabello.
"Si no quieren ver lo que ocurrió el domingo 18 de octubre a nivel nacional, hasta bueno es", acotó.
Mientras el régimen lleva a cabo "consultas populares", el CNE continúa sin fijar una fecha oficial ni un cronograma para las elecciones presidenciales.
Sectores de la oposición han denunciado que, mientras se financian y organizan estas consultas vecinales, el voto para la elección presidencial "sigue sin fecha".