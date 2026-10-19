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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello dice que la participación en la Consulta Popular "superó las expectativas" y arremetió contra la oposición: "Sigan subestimando"

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Mientras el régimen lleva a cabo "consultas populares", el CNE continúa sin fijar una fecha oficial ni un cronograma para las elecciones presidenciales.

El pasado domingo 18 de octubre, el régimen venezolano llevó a cabo una Consulta Popular Nacional, mediante la cual las comunidades "eligieron" los "proyectos de desarrollo" en los que "se invertirán recursos asignados por el Estado".

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Al respecto, el integrante de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, calificó "positivamente" la jornada.

Durante la rueda de prensa, Cabello afirmó que "hubo organización de las bases" y sostuvo que la asistencia "superó las expectativas".

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“Sigan subestimando a este pueblo, que este pueblo les da sorpresas y les va a seguir dando sorpresas cada vez que le den oportunidad”, aseguró Cabello.

"Si no quieren ver lo que ocurrió el domingo 18 de octubre a nivel nacional, hasta bueno es", acotó.

Mientras el régimen lleva a cabo "consultas populares", el CNE continúa sin fijar una fecha oficial ni un cronograma para las elecciones presidenciales.

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Sectores de la oposición han denunciado que, mientras se financian y organizan estas consultas vecinales, el voto para la elección presidencial "sigue sin fecha".

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