"Por favor, acepta el trabajo": Trump quiere que jefe de la UFC, Dana White, sea su nuevo secretario de Prensa en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que ofreció el cargo de secretario de prensa al magnate Dana White, quien dirige la UFC.

"Tengo el gusto de anunciar que ofrecí al Gran Dana White, un violento Combatiente y Guerrero, el puesto de secretario de prensa de Estados Unidos", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

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El anuncio del mandatario norteamericano se conoce cuatro días después de la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término en Estados Unidos.

"Necesitamos a esta gente para defendernos de la izquierda chiflada", agregó.

Cabe mencionar que el mandatario republicano precisó que el jefe de la principal organización mundial de artes marciales mixtas aún no había respondido a la propuesta. "Dana, por favor, acepta el trabajo", añadió.

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El puesto de secretario de Prensa de la Casa Blanca se encuentra libre desde el 16 de octubre cuando se dio la salida de Katie Zacharia, quien ocupó el cargo apenas por una semana.

Trump, un aficionado de las artes marciales mixtas, celebró su cumpleaños 80 acogiendo en la Casa Blanca un torneo de la UFC.