EE. UU. reimpone sanciones petroleras a Venezuela ante incumplimiento de Acuerdo de Barbados, pero mantiene Licencia 41 a Chevron

Este miércoles 17 de abril, un día antes de que venza la Licencia General 44, que desde el pasado mes de octubre alivió sanciones al sector petrolero y de gas en Venezuela, altos funcionarios de la Administración Biden confirmaron que dicha licencia no será prorrogada.

“Es un momento crítico. El Departamento del Tesoro anuncia que la Licencia General 44 no se renovará. En su lugar, emitiremos la Licencia General 44A, que autoriza un período de liquidación de 45 días para las transacciones relacionadas con las operaciones del sector de petróleo y gas en Venezuela”, explicaron las fuentes.

Los funcionarios resaltaron que la Licencia 44 se publicó en octubre del año pasado para apoyar los compromisos asumidos en el Acuerdo de Barbados entre la oposición política venezolana y el Régimen de Nicolás Maduro, y que su continuidad dependía del compromiso de respetar lo acordado, principalmente la realización de elecciones presidenciales inclusivas y competitivas en 2024.

“Durante los últimos meses y semanas, hemos llevado a cabo una revisión muy cuidadosa y hemos determinado que, si bien las autoridades venezolanas han cumplido algunos compromisos clave, también se han quedado cortos en varios ámbitos”, aseguraron.

“Las áreas en las que no han tenido éxito incluyen la descalificación de candidatos y partidos por tecnicismos, y lo que vemos como un patrón continuo de acoso y represión contra figuras de la oposición y la sociedad civil”, agregaron.

Asimismo, desde la Administración Biden expresaron especial preocupación por los impedimentos de las autoridades venezolanas para que la líder opositora, María Corina Machado, se postulara a las elecciones de julio y que, además, no permitieran que Corina Yoris se inscribiera como candidata alternativa.

“Maduro y sus representantes no cumplieron plenamente con el espíritu ni la letra del acuerdo. No han cumplido con uno de los compromisos más importantes, que era restituir el derecho de todos los candidatos a postularse. Mantienen la descalificación de la ganadora de las primarias opositoras María Corina Machado y, cuando expresaron su voluntad de identificar un sustituto consensuado por otros miembros de la oposición, impidieron que registraran a la doctora Corina Yoris”, concluyeron.

No obstante, las fuentes del Gobierno estadounidense dijeron que el régimen venezolano ha mantenido ciertos aspectos del acuerdo, como “comenzar a actualizar el registro electoral, iniciar un proceso que permita la observación electoral internacional y establecer un cronograma electoral”.

Decisión no afecta la Licencia 41

Por otro lado, desde el Gobierno Biden aseguraron que las decisiones de este miércoles no afectarán a otras autorizaciones existentes relacionadas con el sector de petróleo y gas de Venezuela, como la Licencia General 41.

La 41 fue emitida en noviembre de 2022 tras el inicio de los diálogos entre el régimen madurista y la oposición en México, y autoriza a Chevron a mantener operaciones de petróleo y gas con Venezuela.

“Al evaluar este último lote de sanciones y el alivio que se produjo en octubre, lo que dijimos es que analizaríamos eso. Lo de Chevron fue anterior a esto por un período de tiempo, y fue un compromiso de nivel básico para volver a participar en las conversaciones, lo que sí ocurrió”, indicaron las fuentes.

Licencias caso por caso

Las fuentes del Gobierno Biden también explicaron que tienen la autoridad para emitir lo que denominan licencias específicas diferentes, que son autorizaciones que se emiten caso por caso, basándose en el hecho de cada solicitud y abordando circunstancias individuales.

“Las empresas individuales ahora pueden solicitar licencias específicas relacionadas con las actividades en el sector de petróleo y gas de Venezuela, que luego se evaluarán caso por caso, de manera similar a como nosotros gestionamos las licencias”, resaltaron.

Preocupación por detenciones arbitrarias e intimidación contra la oposición

Los funcionarios de la administración estadounidense hicieron hincapié en las múltiples detenciones injustas de miembros de la sociedad civil y políticos de la oposición, así como en la “campaña de acoso e intimidación que existe contra los actores de la oposición únicamente por ejercer su derecho político a la reunión y a hacer campaña”.

“Estamos muy preocupados por el arresto de Henry Alviarez y la emisión de órdenes de arresto contra otros siete asesores de María Corina Machado, el acoso a los miembros de la oposición y la detención de otros actores de la sociedad civil”, indicaron.

“No debe considerarse una decisión final”

Finalmente, los altos funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos afirmaron que las acciones de este miércoles contra la Licencia General 44 “no deben considerarse una decisión final” y que la Administración Biden continuará colaborando con todas las partes para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano y garantizar un futuro mejor para Venezuela.

“Determinamos que Venezuela hasta ahora no ha cumplido con su compromiso en términos de abrir un proceso democrático y electoral y, por lo tanto, tomamos la decisión de no renovar la licencia y permitir que caduque. Sin embargo, esto no significa que no vayamos a seguir participando de manera constructiva y pragmática para tratar de hacer que las elecciones vuelvan a tomar un rumbo mejor”, dijeron.

Incluso, hablaron sobre hechos que estarían por ocurrir y que el Gobierno de los Estados Unidos seguirá atentamente: “Creo que hay una decisión a corto plazo que también tomarán las autoridades (de Venezuela) y que observaremos y supervisaremos con mucho cuidado”.