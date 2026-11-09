NTN24
Lunes, 09 de noviembre de 2026
Lunes, 09 de noviembre de 2026
Thalía

Así suena la canción 'El Burrito Sabanero' con ritmos pop y arreglos tropicales modernos, interpretada por Thalía

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Thalía, cantante y actriz mexicana - Foto: EFE
Thalía, cantante y actriz mexicana - Foto: EFE
A lo largo de los años, este tema musical ha superado las raíces geográficas y culturales.

'El Burrito de Belén', también conocido como 'Mi Burrito Sabanero', es un villancico navideño venezolano del género folklórico aguinaldo, creado por el artista y compositor venezolano Hugo César Blanco Manzo para la temporada navideña de 1972.

o

Esta pieza fue grabada primero por el folclorista venezolano Simón Díaz, incluida en su disco 'Las Gaitas de Simón'.

No obstante, el autor de la canción (Hugo Blanco) prefirió que fuera interpretada por niños.

o

Por eso, contactó al coro musical infantil venezolano 'La Rondallita' en noviembre de 1975 con la voz solista del niño Ricardo Cuenci.

En ese sentido, esa última versión fue la que alcanzó gran popularidad en varios países.

o

A lo largo de los años, esta canción ha superado las raíces geográficas y culturales. Recientemente, la cantante mexicana Thalía grabó una versión de 'El Burrito Sabanero'.

El trabajo musical de Thalía contó con varios arreglos, entre ellos, el que más resalta: fue versionado con ritmos pop y arreglos tropicales modernos.

Cabe detallar que cantantes como David Bisbal, Juanes, Elvis Crespo, entre otros artistas, han prestado sus voces para adaptar el popular villancico venezolano.

Como dato curioso, la revista estadounidense Billboard ha incluido ‘Mi Burrito Sabanero’ en su lista de las “100 mejores canciones navideñas de todos los tiempos”.

Temas relacionados:

Thalía

Navidad

Música

Canción

Tradición

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Más de 20 sargentos del GNB vinculados al caso “Cotiza” se declararon en huelga de hambre indefinida

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Admisión de que el país está en bancarrota”: analista tras anuncio desde Irán sobre conflicto con EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Una explosión controlada: Fiscalía de Paraguay estudia detonar la bóveda secreta de Santiago Peña

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

“Se ven acorralados”: experto sobre el despliegue militar salvadoreño contra las pandillas en Haití

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Fe o propaganda? Maduro lee la Biblia en la cárcel, pero metió preso y torturó a un obispo 5 años

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Santiago Peña, presidente de Paraguay
Santiago Peña

Así es la bóveda oculta hallada en la casa del capturado expresidente de Paraguay, Santiago Peña

Presos políticos en Venezuela

45 días de huelga: médico venezolano pide casa por cárcel para cuidar a su padre con cáncer terminal

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: EFE
Hackers

Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

Harold Martínez - Captura video de supervivencia
Colombia

Dramático llamado de madre de policía secuestrado en Colombia: "Te amo, hijo, aguanta un poquito más"

María Corina Machado a las afueras del Rodeo I-Foto: EFE
María Corina Machado

“La visita de María Corina fue como una bocanada de aire y de esperanza”: familiar de preso político

Más de Entretenimiento

Ver más
Édgar Vivar (EFE)
México

Édgar Vivar, actor de ‘El Chavo del 8’, revela la decisión que tomó sobre su testamento antes de delicada cirugía

Cambia el chip
Nuestra Tele Internacional

CAMBIA EL CHIP

Cantante Michael Jackson | Foto: EFE
Michael Jackson

Guerra por la fortuna de Michael Jackson: su hija acusa de "incompetente" al administrador de la herencia y exige reducir sus honorarios

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia ante tribunal de Nueva York
Juicio contra Maduro

Análisis de las implicaciones del fallecimiento del juez Alvin Hellerstein en el caso que enfrentan Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

FARC-Foto: EFE
Extradición

Extraditan a EE. UU. a alias Mocho Olmedo, cabecilla de las disidencias de las Farc y exvocero de paz del gobierno Petro: su proceso estaba en pausa

Frustran intento de robo con rehenes en Valencia (Carabobo, Venezuela) - Fotos: X
Valencia

Frustran intento de robo con rehenes en Carabobo: de los dos sujetos que fueron detenidos, uno portaba elementos de la PNB

Abelardo de la Espriella confrontando a alias 'Keko' | Foto video X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

"Así es que se doma a un bandido": De la Espriella confrontó a alias 'Keko' que decía que “no comía de Tigre”

Nayib Bukele, presidente de El Salvador (EFE)
El Salvador

Bukele mantiene advertencia a pandilla haitiana que secuestró a salvadoreños: "No son amenazas vacías"

Donald Trump y Abelardo de la Espriella-Foto EFE
Donald Trump

"Un tipo duro, pero siempre un gran partidario de Trump": presidente de EE. UU. elogia a Abelardo de la Espriella y celebra el “giro conservador” de Sudamérica

Papa León XIV - EFE
Papa León XIV

El papa León XIV será operado de un nódulo en el pulmón: esto se sabe sobre su estado de salud

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023