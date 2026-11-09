Así suena la canción 'El Burrito Sabanero' con ritmos pop y arreglos tropicales modernos, interpretada por Thalía

'El Burrito de Belén', también conocido como 'Mi Burrito Sabanero', es un villancico navideño venezolano del género folklórico aguinaldo, creado por el artista y compositor venezolano Hugo César Blanco Manzo para la temporada navideña de 1972.

Esta pieza fue grabada primero por el folclorista venezolano Simón Díaz, incluida en su disco 'Las Gaitas de Simón'.

No obstante, el autor de la canción (Hugo Blanco) prefirió que fuera interpretada por niños.

Por eso, contactó al coro musical infantil venezolano 'La Rondallita' en noviembre de 1975 con la voz solista del niño Ricardo Cuenci.

En ese sentido, esa última versión fue la que alcanzó gran popularidad en varios países.

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A lo largo de los años, esta canción ha superado las raíces geográficas y culturales. Recientemente, la cantante mexicana Thalía grabó una versión de 'El Burrito Sabanero'.

El trabajo musical de Thalía contó con varios arreglos, entre ellos, el que más resalta: fue versionado con ritmos pop y arreglos tropicales modernos.

Cabe detallar que cantantes como David Bisbal, Juanes, Elvis Crespo, entre otros artistas, han prestado sus voces para adaptar el popular villancico venezolano.

Como dato curioso, la revista estadounidense Billboard ha incluido ‘Mi Burrito Sabanero’ en su lista de las “100 mejores canciones navideñas de todos los tiempos”.