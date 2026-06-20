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Sábado, 20 de junio de 2026
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México
Programa: Mesa de periodistas

El doble desafío que enfrenta México: ser sede del mundial y el último día de la revisión del T-MEC

junio 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Manuel López, periodista de Azteca Noticias; Luis Miguel González, director editorial de El Economistas; y Primitivo Olvera, coordinador de información en Grupo Fórmula, analizaron en Mesa de Periodistas los retos que tiene el país por ser sede del Mundial, pues se habla de muchos pendientes y promesas incumplidas en México que están pasando a un segundo plano mientras se disfruta del fútbol.

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