El doble desafío que enfrenta México: ser sede del mundial y el último día de la revisión del T-MEC

Manuel López, periodista de Azteca Noticias; Luis Miguel González, director editorial de El Economistas; y Primitivo Olvera, coordinador de información en Grupo Fórmula, analizaron en Mesa de Periodistas los retos que tiene el país por ser sede del Mundial, pues se habla de muchos pendientes y promesas incumplidas en México que están pasando a un segundo plano mientras se disfruta del fútbol.