Neymar define su futuro tras el Mundial 2026: ¿Seguirá en el Santos?

Neymar volverá este viernes a los entrenamientos con el Santos después de la decepcionante eliminación de Brasil en el Mundial.

Con contrato vigente hasta diciembre, el futuro del delantero de 34 años es una incógnita. Marcado por las lesiones en las últimas temporadas, el brasileño atraviesa un momento decisivo en su carrera y ya confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la selección brasileña.

Tras pasar por una cirugía en la rodilla izquierda a finales del año pasado, Neymar solo ha podido jugar ocho de los 19 partidos disputados por el Santos en el Brasileirão 2026.

Suma, sin embargo, cuatro goles y dos asistencias y ha dejado chispazos del magnífico futbolista que maravilló con el Barcelona y el Paris Saint-Germain.

El año pasado, cuando regresó al viejo club de Pelé, donde se formó, el veterano atacante fue decisivo para evitar el descenso.

El italiano Carlo Ancelotti decidió convocarlo para el Mundial tras una ausencia que databa de octubre de 2023, pero el jugador llegó con problemas musculares y apenas jugó 37 minutos en dos partidos.

Su única anotación, de penalti, fue insuficiente para evitar una prematura eliminación con una derrota 2-1 ante Noruega en los octavos de final.

¿Seguirá el Santos apostando por él?

Según una fuente del club, la respuesta dependerá en gran medida de las elecciones de directiva, previstas para diciembre, coincidiendo justamente con el fin del contrato del jugador.

El presidente santista, Marcelo Teixeira, que impulsó la vuelta de Neymar, todavía no ha oficializado si buscará la reelección.

"La primera cuestión era si Neymar dejaría de jugar o no", dijo a la AFP un funcionario del club, bajo reserva de identidad.

Una eventual renovación "es una decisión que, probablemente, solo se tomará después de las elecciones", agregó.

Al momento de la pausa de mes y medio del campeonato brasileño por el Mundial, el Santos ocupaba la 15ª posición, solo un punto por encima de la zona de descenso. Jugará los playoffs de la Copa Sudamericana contra el club venezolano UCV.

El equipo de comunicaciones de Neymar divulgó videos del jugador entrenando por su cuenta antes de su retorno a los trabajos del Peixe.