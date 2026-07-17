NTN24
Viernes, 17 de julio de 2026
Viernes, 17 de julio de 2026
Mundial 2026

Más de 200 federaciones respaldan a Gianni Infantino para un cuarto mandato al frente de la FIFA

julio 17, 2026
Por: Juan Carlos Senior
Gianni Infantino - EFE
Gianni Infantino - EFE
El reconocido periódico The Guardian reveló que solo un pequeño grupo de asociaciones nacionales aún no envían su carta de apoyo.

Más de 200 federaciones respaldarían la reelección para un cuarto mandato del actual presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, según publicó el medio británico The Guardian.

Te puede interesar:

El reconocido periódico menciona que solo un pequeño grupo de asociaciones nacionales aún no envían su carta de apoyo.

De esta manera, Infantino cuenta con un abrumador apoyo pese a la polémica generada por el reintegro del jugador norteamericano, Folarin Balogun, después de haber recibido una tarjeta roja en el partido por los dieciseisavos de final del torneo cuando Estados Unidos venció 2 a 0 a la selección de Bosnia y Herzegovina.

o

Las candidaturas para la presidencia de la FIFA podrán presentarse hasta el 18 de noviembre. No obstante, Infantino es por ahora el único aspirante y todo apunta a que será reelegido por una gran mayoría durante el Congreso del organismo, previsto para marzo del año 2027.

Según The Guardian, algunas federaciones habrían denunciado presiones desde el interior de la FIFA para confirmar su apoyo al dirigente suizo , una práctica que, en teoría, estaría prohibida por el código de ética de la organización.

o

El ambiente político en torno a la FIFA continúa marcado por el caso Balogun. La polémica surgió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció haber solicitado a la FIFA revisar la tarjeta roja mostrada al atacante estadounidense durante el partido frente a Bosnia y Herzegovina en el Mundial de 2026.

Aunque el episodio generó críticas, especialmente en Europa, no parece haber debilitado el respaldo internacional hacia Infantino.

La UEFA ha sido uno de los organismos más críticos con la gestión reciente de la FIFA. Además del caso Balogun, también cuestionó la exclusión del árbitro somalí Omar Artan del Mundial. No obstante, hasta el momento no existe un candidato europeo con opciones reales de competir por la presidencia.

Fuentes cercanas al fútbol europeo citadas por The Guardian consideran que incluso un aspirante capaz de reunir entre 30 y 40 votos serviría para abrir un debate sobre la gobernanza y el rumbo de la FIFA, aunque reconocen que la posibilidad de consensuar un nombre es reducida.

Las 211 asociaciones miembros se reunirán este sábado en Nueva York en un encuentro encabezado por Infantino. Según The Guardian, es poco probable que los recientes escándalos formen parte de la agenda oficial, que se centrará principalmente en los resultados del financiero Mundial de 2026 y en la distribución de esos ingresos entre las federaciones nacionales.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Gianni Infantino

Reelección

Fútbol

FIFA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian posible plan de fuga en cárcel de Itagüí que involucra a capos narcocriminales: estas son algunas de las pruebas que evidenciarían el plan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Todo preso político está preso por un fin político, no de justicia”: director de la ONG Foro Penal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

EE. UU. habría seleccionado a las Águilas Gritonas para eventual operación militar contra el régimen cubano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Estados Unidos estaría planeando un despliegue civil en Venezuela. ¿Cuál sería el objetivo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
José Manuel Restrepo y Marco Rubio | Foto: EFE
José Manuel Restrepo

Vicepresidente electo se reunió con Marco Rubio para fortalecer relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos

Gustavo Petro - Foto: AFP
Gustavo Petro

Petro se mantiene en la lista OFAC de EE.UU.: "Esperamos que remedie acciones anteriores"

Crisis venezolana

Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos

Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Solidaridad entre los escombros en Venezuela: voluntarios entregan alimentos a familias en La Guaira

Rodrigo Londoño, alias Timochenko - Foto: EFE
JEP

¿Turismo político? La burla de alias Timochenko a las víctimas de las FARC

Más de Deportes

Ver más
Trofeo de la Copa América 2024-Foto: AFP
Copa América

¿Ya está todo planeado? Este sería el país que repetiría como anfitrión de la Copa América que se jugará en 2028

Selección Colombia | Foto: AFP
Selección Colombia

¿Impactó la eliminación? Así quedó Colombia en el Ranking FIFA tras caer ante Suiza en el Mundial de 2026

Semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra - Foto: EFE
Mundial 2026

El entrenador de Inglaterra respondió a las críticas por su postura defensiva en la semifinal del Mundial ante Argentina: "No me arrepiento"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Helicóptero militar de EE. UU. sobrevuela Caracas, Venezuela - Foto: Comando Sur de EE. UU.
Terremoto en Venezuela

Aterrizan en Venezuela helicópteros y aeronaves militares de EE. UU. con equipos de rescate para ayudar en las labores de búsqueda tras terremotos

Trofeo de la Copa América 2024-Foto: AFP
Copa América

¿Ya está todo planeado? Este sería el país que repetiría como anfitrión de la Copa América que se jugará en 2028

Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera - AFP
Reunión

Jorge Rodríguez tras reunión con Dinorah Figuera en Venezuela: “se designó una mesa técnica y política paritaria con una agenda para el fortalecimiento de la democracia”

Foto: evacuación terremoto en Venezuela
Terremoto en Venezuela

"Había muchas personas heridas": joven que captó con su celular la trágica evacuación tras los devastadores terremotos en Venezuela

Se registraron enfrentamientos entre el Ejército colombiano y disidencias de las FARC al suroeste de Colombia. Foto: PanamPost
ELN

Ejército de Colombia denuncia que 39 personas fueron secuestradas por presuntos integrantes del ELN en el departamento del Chocó

Secretario de Estado, Marco Rubio / Banderas de Israel y Líbano - Fotos: AFP/Canva
Marco Rubio

Marco Rubio anuncia que designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras

Selección Colombia | Foto: AFP
Selección Colombia

¿Impactó la eliminación? Así quedó Colombia en el Ranking FIFA tras caer ante Suiza en el Mundial de 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre