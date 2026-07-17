Más de 200 federaciones respaldan a Gianni Infantino para un cuarto mandato al frente de la FIFA

Más de 200 federaciones respaldarían la reelección para un cuarto mandato del actual presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, según publicó el medio británico The Guardian.

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El reconocido periódico menciona que solo un pequeño grupo de asociaciones nacionales aún no envían su carta de apoyo.

De esta manera, Infantino cuenta con un abrumador apoyo pese a la polémica generada por el reintegro del jugador norteamericano, Folarin Balogun, después de haber recibido una tarjeta roja en el partido por los dieciseisavos de final del torneo cuando Estados Unidos venció 2 a 0 a la selección de Bosnia y Herzegovina.

Las candidaturas para la presidencia de la FIFA podrán presentarse hasta el 18 de noviembre. No obstante, Infantino es por ahora el único aspirante y todo apunta a que será reelegido por una gran mayoría durante el Congreso del organismo, previsto para marzo del año 2027.

Según The Guardian, algunas federaciones habrían denunciado presiones desde el interior de la FIFA para confirmar su apoyo al dirigente suizo , una práctica que, en teoría, estaría prohibida por el código de ética de la organización.

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El ambiente político en torno a la FIFA continúa marcado por el caso Balogun. La polémica surgió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció haber solicitado a la FIFA revisar la tarjeta roja mostrada al atacante estadounidense durante el partido frente a Bosnia y Herzegovina en el Mundial de 2026.

Aunque el episodio generó críticas, especialmente en Europa, no parece haber debilitado el respaldo internacional hacia Infantino.

La UEFA ha sido uno de los organismos más críticos con la gestión reciente de la FIFA. Además del caso Balogun, también cuestionó la exclusión del árbitro somalí Omar Artan del Mundial. No obstante, hasta el momento no existe un candidato europeo con opciones reales de competir por la presidencia.

Fuentes cercanas al fútbol europeo citadas por The Guardian consideran que incluso un aspirante capaz de reunir entre 30 y 40 votos serviría para abrir un debate sobre la gobernanza y el rumbo de la FIFA, aunque reconocen que la posibilidad de consensuar un nombre es reducida.

Las 211 asociaciones miembros se reunirán este sábado en Nueva York en un encuentro encabezado por Infantino. Según The Guardian, es poco probable que los recientes escándalos formen parte de la agenda oficial, que se centrará principalmente en los resultados del financiero Mundial de 2026 y en la distribución de esos ingresos entre las federaciones nacionales.