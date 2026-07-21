“No está la mayoría de los sectores políticos”: Alviarez sobre la mesa de negociación del 1 de agosto

A pocos días de que se adelante el diálogo entre los representantes de la Asamblea Nacional de Venezuela del año 2015 y el régimen de Delcy Rodríguez, Dinorah Figuera destacó el apoyo del secretario de Estado, Marco Rubio, señalando que “la participación de Estados Unidos será fundamental” de cara a la “transición política y democrática” de la nación sudamericana. Para tratar este tema, el programa La Tarde de NTN24 conversó con Henry Alviarez, coordinador nacional de la Organización Vente Venezuela.