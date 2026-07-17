UNICEF estima que 680.000 niños, niñas y adolescentes necesitan asistencia humanitaria urgente en Venezuela

Tras los terremotos que sacudieron a Venezuela, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que 680.000 niños, niñas y adolescentes necesitan asistencia humanitaria urgente.

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UNICEF también estima que se requieren 52 millones de dólares para hacer frente a la emergencia provocada por los sismos, buscando proteger a una población infantil que ya enfrentaba grandes vulnerabilidades antes de la catástrofe.

La organización ha desplegado brigadas de salud y ha distribuido toneladas de suministros médicos, agua potable y apoyo psicosocial en las zonas más afectadas.

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Este viernes 17 de julio, el régimen de Venezuela reportó que el número de muertos en el país tras los terremotos aumentó a 5.069.

En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

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Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

La Guaira se encuentra en una etapa crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.