El fútbol sudamericano se une en homenaje a las víctimas del terremoto en Colombia durante la Copa Libertadores y Sudamericana

La solidaridad del deporte continental se hizo sentir con fuerza en los escenarios deportivos de la región. Durante el desarrollo de los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y la Libertadores, rindió un emotivo homenaje a las víctimas y afectados por el devastador terremoto que sacudió a Colombia.

En estados de toda América del Sur como en los duelos Cruzeiro vs Flamengo y Palmeiras vs Cerro Porteño, los planteles, cuerpos técnicos y aficionados guardaron un respetuoso minuto de silencio.

El tributo continental también incluyó un homenaje por el reciente fallecimiento de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina Lionel Messi.

Ante la magnitud del desastre natural y la imposibilidad de garantizar la logística deportiva en el país, el ente rector del fútbol sudamericano anunció la suspensión y modificación del calendario para los equipos nacionales en competencia.

El compromiso entre Independiente Santa Fe y River Plate debió postergar sus fechas de ida y vuelta.

Copa Libertadores: La serie entre Deportes Tolima e Independiente del Valle de Ecuador también sufrió una reestructuración completa en su programación.

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Ambas llaves disputarán sus compromisos de ida en suelo colombiano una vez se estabilice la situación de emergencia y se brinden las garantías de seguridad correspondientes.

Por su parte, en la Copa Sudamericana, Montevideo City logró un valioso triunfo 1-0 de visitante ante Tigre en Argentina, mientras que Atlético Mineiro venció por la mínima a Bragantino en territorio brasileño.