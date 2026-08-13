"Autoridades de EE. UU. irían tras él": senador Germán Rodríguez tras aprobación a solicitud de Petro para salir del país

El senador colombiano por el partido Salvación Nacional Germán Rodríguez, quien además es presidente de la Comisión de Inteligencia y Contraintelgencia en Colombia, dijo que una de las razones por las que el expresidente de Colombia Gustavo Petro quiere salir del país por un año, puede deberse a que está buscando "algún tipo de asilo político".