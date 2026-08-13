NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Gustavo Petro
Programa: La Mañana

"Autoridades de EE. UU. irían tras él": senador Germán Rodríguez tras aprobación a solicitud de Petro para salir del país

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
El senador colombiano por el partido Salvación Nacional Germán Rodríguez, quien además es presidente de la Comisión de Inteligencia y Contraintelgencia en Colombia, dijo que una de las razones por las que el expresidente de Colombia Gustavo Petro quiere salir del país por un año, puede deberse a que está buscando "algún tipo de asilo político".

También le puede interesar

Delcy Rodríguez y Fidel Castro / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

El indignante mensaje que Delcy Rodríguez elogiando a Fidel Castro; Estados Unidos lo rechazó

Terremoto en Colombia - AFP
Terremoto en Colombia

Amplían búsqueda de sobrevivientes en Cali tras detectar nuevas señales de vida bajo los escombros: será durante más tiempo

Líder de los topos azteca cuestiona cuestiona protocolo de 72 horas de la ONU - Fotos: EFE
Terremoto en Colombia

Líder de los topos azteca mantiene la esperanza de hallar vida y cuestiona protocolo de 72 horas de la ONU

Testimonio desde San José del Palmar, epicentro del terremoto en Colombia - Foto de referencia: EFE
Terremoto en Colombia

“No hay forma de comunicarse”: habitante del epicentro del terremoto en Colombia en el Chocó

Polémica por carta del director de la UNGRD de Petro sobre la ayuda internacional por el terremoto / FOTO: Canva
Terremoto en Colombia

Polémica por carta del director de la UNGRD de Petro en la que no considera necesaria ayuda de rescatistas internacionales en Colombia

Cifras de la UNGRD del terremoto en Colombia - EFE
Terremoto en Colombia

Terremoto en Colombia deja hasta el momento 285 muertos y 379 desaparecidos, según nuevo balance de la UNGRD

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El indignante mensaje que Delcy Rodríguez elogiando a Fidel Castro; Estados Unidos lo rechazó

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Amplían búsqueda de sobrevivientes en Cali tras detectar nuevas señales de vida bajo los escombros: será durante más tiempo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi

Lionel Messi sorprende con millonaria donación para reconstruir Madrid tras los devastadores incendios

Terremoto en Colombia - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Aerolíneas ponen tope de precios para los vuelos hacia ciudades afectadas por el devastador terremoto en Colombia

Abelardo de la Espriella (EFE)
Posesión Abelardo de la Espriella

Tribunal en Colombia se pronuncia sobre solicitud de medida cautelar que pretendería suspender posesión de Abelardo De La Espriella

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi

Lionel Messi sorprende con millonaria donación para reconstruir Madrid tras los devastadores incendios

Terremoto en Colombia - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Aerolíneas ponen tope de precios para los vuelos hacia ciudades afectadas por el devastador terremoto en Colombia

Erling Haaland con la selección de Noruega - Foto: EFE / Captura de Video
Erling Haaland

Haaland dirigió el típico remo vikingo de Noruega en el Mundial en la boda de estelar portero de selección

Abelardo de la Espriella (EFE)
Posesión Abelardo de la Espriella

Tribunal en Colombia se pronuncia sobre solicitud de medida cautelar que pretendería suspender posesión de Abelardo De La Espriella

Diosdado Cabello y Danny Ocean (AFP)
Diosdado Cabello

Con insultos y sin pruebas, Diosdado Cabello acusó a Danny Ocean de difundir "fake news" y lo calificó de "malviviente"

‘La Odisea’ de Christopher Nolan - EFE
Películas

‘La Odisea’ de Christopher Nolan: fecha, reparto, historia y todo lo que debe saber de la nueva película

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

"El campeón del diálogo": Diosdado Cabello se refiere con cinismo al régimen venezolano sobre negociaciones vigiladas por EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023