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Domingo, 19 de julio de 2026
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Final del Mundial

Los Ghetto Kids de Uganda se robaron la atención en Nueva York antes de su participación junto a Shakira en la final del Mundial

julio 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Ghetto Kids - Foto AFP
Ghetto Kids - Foto AFP
La célebre agrupación fue vista bailando en pleno Time Square horas antes del partido decisivo.

Los Ghetto Kids de Uganda fueron vistos en las calles de Nueva York horas antes de que empiece la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en cuyo espectáculo de medio tiempo participarán como bailarines invitados de la artista colombiana Shakira.

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Videos en redes sociales mostraron a la agrupación integrada por niños de los barrios marginales de Katwe en Kampala (Uganda) haciendo sus representativos pasos de baile en pleno Time Square.

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El propio grupo, incluso, compartió en sus plataformas un video bailando con la canción oficial del Mundial de Shakira y Burna Boy 'Dai Dai', que continúa rompiendo récords y ha sido considerada como la mejor canción oficial de un Mundial de todos los tiempos tras una encuesta global realizada por Billboard.

En el fragmento se ve a los Ghetto Kids no solo danzando, sino cantando partes del famoso tema de Shakira, que se espera haga vibrar el estadio de Nueva York/ Nueva Jersey este domingo.

Shakira, que hace parte del selecto grupo de artistas que estarán presentes en el último juego del Mundial, hizo en mayo la invitación oficial a los ugandeses que se han convertido en un fenómeno global.

Los pequeños artistas respondieron en ese momento a la invitación de la barranquillera por medio de su red social de Instagram con evidente emoción y con un mensaje en el que manifestaron que harían "un sueño realidad".

"¡Hola, Shakira! ¡Sí, queremos actuar contigo! ¡Sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y para África!", expresaron los Ghetto Kids de Uganda.

Se trata de la primera vez que una final del Mundial tendrá un show de medio tiempo, una costumbre característica de los deportes de Estados Unidos y que será dirigido por Chris Martin, cantante de de Coldplay.

Además de Shakira, también estará presente la artista de Estados Unidos Madonna, el canadiense Justin Bieber y el grupo de K-pop surcoreano BTS.

Será "el mayor escenario de todos los tiempos", prometió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de algunos cuestionamientos por las preocupaciones de que el descanso exceda el tiempo reglamentario.

Antes habrá una ceremonia de clausura en la que participarán el actor Tom Cruise, el streamer IShowSpeed y los cantantes Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, intérpretes de la canción oficial "Desire".

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La cantante y actriz ganadora del Óscar Jennifer Hudson, por su parte, entonará el himno local previo a que la pelota ruede ante miles de millones de telespectadores e invitados especiales en el estadio.

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