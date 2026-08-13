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Terremoto

Terremoto en Colombia: nuevo reporte registra 273 fallecidos, 3.824 heridos y 377 desaparecidos

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
El nuevo balance de la UNGRD actualiza la magnitud de la tragedia mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate.

El terremoto que golpeó a Colombia deja de manera preliminar 273 personas fallecidas, 3.824 heridas y 377 desaparecidas, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) suministrado este jueves.

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Estas nuevas cifras dejan ver la magnitud de una emergencia que sigue con despliegues a organismos de socorro en distintas zonas del país, sobre todo en los sectores que se reportaron colapsos estructurales y personas bajo los escombros.

La cifra de desaparecidos deja activas las operaciones de búsqueda y rescate. Los equipos de emergencia desarrollan trabajos en las estructuras afectadas para localizar a las personas que todavía no son encontradas y determinar si puede haber sobrevivientes.

El director de la Unidad Nacional también habló sobre los procedimientos que han hecho para desarrollar el trabajo de recopilación de datos. “Hemos priorizado la toma de fotografías aéreas a través de aviones y drones en 85 municipios. La fecha, ya se completo el sobrevuelo y la recolección de datos en 13 de ellos en los departamentos de valle del cauca, chocó, Risaralda, Caldas y Quindío”, expresó.

El número de heridos de igual forma representa uno de los desafíos más cruciales para el sistema de atención de emergencias. Las autoridades siguen teniendo habilitados centros asistenciales y puntos de atención para atender a las personas afectadas por el terremoto.

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Cali se encuentra entre las ciudades más afectadas por la emergencia. En la capital del Valle del Cauca se han enfocado gran parte de las labores de rescate por los daños registrados en edificaciones y a los reportes de personas atrapadas.

La emergencia generó daños en viviendas, establecimientos y otras estructuras. Las autoridades avanzan a una evaluación para determinar el impacto que ha tenido el terremoto y las necesidades de las comunidades damnificadas.

Las labores de rescate están contando, además, con apoyo internacional. Equipos especializados de varios países ya se han desplazado hacia el país para apoyar con los organismos nacionales en la búsqueda de víctimas y sobrevivientes.

Entre los grupos que ya anunciaron su llegada, se encuentran los rescatistas mexicanos, los cuales se unieron a las operaciones desplegadas en Cali.

El apoyo internacional quiere fortalecer la capacidad de respuesta en las zonas en donde las condiciones de las estructuras hacen difícil el ingreso de los equipos colombianos.

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