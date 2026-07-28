Buques iraníes
Programa: Club de Prensa
Ucrania ataca a buque iraní en el mar Caspio: ¿Se abre un nuevo frente de guerra?
Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, sostuvieron una reunión de alto nivel en la Casa Blanca, mismo día en el que recibió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. La reunión se produjo en un contexto de escalada regional tras el ataque ucraniano contra un barco iraní en el mar Caspio, lo que ha generado un enfrentamiento inusualmente directo entre Kiev y Teherán. Dicho incidente evidencia la conexión entre los conflictos de Ucrania y Oriente Medio, y planteado la interrogante si ¿se abre un nuevo frente de guerra?