El momento en el que un padre golpea a un comediante en el escenario por insultar a su bebé con comentarios sexuales

Un padre golpeó a reconocido comediante durante un show luego de que insultara a su hijo con comentarios sexuales.

Todo comenzó cuando Alberto 'Pugilato', un líder del grupo musical ‘Pugilato’ y perteneciente a movimientos ultraderechistas, compartió una imagen junto a su pequeño, tapándole la cara, y con el comentario: “Felicidad y Orgullo”.

Tras varios minutos de compartir la instantánea, Jaime Caravaca, el cómico, considerado “maestro” del humor negro, escribió varios comentarios considerados como “pedófilos” y “ofensivos” contra el menor.

"Nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay, y de mayor se harte de m**r p**a de negro. Y de negro obrero, nada de futbolistas. Qué sabio es el tiempo, toca esperar”, contestó el humorista a la fotografía.

En respuesta al comentario del comediante, 'Pugilato' respondió: “Te aseguro que sí me vas a pedir perdón por esto que has dicho de mi hijo de 3 meses y descubrirás que la vida real no es Twitter”.

La discusión que empezó en redes sociales escaló al escenario en el que Caravaca presentaba uno de sus shows en el Beer Station de Madrid.

Pues 'Pugilato' asistió el evento, subió a la tarima y golpeó al comediante en varias oportunidades, “en defensa de su hijo”.

"¿Ahora qué?¡Dímelo a la cara, aquí y ahora!", le acusó ante la mirada de las personas que habían acudido al Beer Station de Madrid para ver el show del cómico.

“Pido perdón, soy únicamente un padre que defiende a su hijo. Ha hecho comentarios sexualizantes de mi hijo de tres meses. Todo tiene sus consecuencias”, dijo el activista.

Tras el hecho, el comediante hizo otra publicación pidiendo perdón por los comentarios que hizo al menor y aseguró que no lo iba a denunciar.

“Tras lo sucedido, lo que pretendía ser un chiste, finalmente ha sido un comentario desafortunado y nada apropiado por mi parte. Mis disculpas a las personas que se sientan afectadas. Aparquemos la violencia y dejemos un buen mundo para que las personas sean libres”, escribió el humorista.

Por su parte Alberto 'Pugilato' respondió que: “Acepto tus disculpas, Jaime. Defiendo la libertad de expresión de la misma manera en la que defiendo el derecho a responder. No te deseo ningún mal y espero que esto sirva para que otros comprendan que los niños son sagrados. Un saludo”.