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"El régimen le tiene terror a María Corina": Albany Colmenares sobre impedimentos para entrar a Venezuela

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
NTN24 conoció que la líder de las fuerzas democráticas de Venezuela, María Corina Machado, ya no tiene una restricción migratoria activa, por lo que su cédula no presenta problema alguno que le impida regresar al país. Recientemente se supo que Machado vio frustrados varios de sus intentos de regresar al país tras permanecer en el extranjero durante varios meses para recibir el premio Nobel de Paz en Noruega. En entrevista con NTN24, Albany Colmenares, dirígete regional de Vente Venezuela, se refirió al regreso de la Nobel de Paz al país tras conocerse el levantamiento de las restricciones y la responsabilidad del régimen chavista. “El regreso de María Corina Machado a Venezuela es algo inminente (...) No es lo correcto hablar de intentos fallidos, lo que hemos visto han sido siete declaraciones importantísimas de intenciones”, señaló.

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