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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Petróleos de Venezuela
Programa: El Informativo

"Es beneficioso para ambas partes": experto sobre los detalles del acuerdo petrolero expuestos por EE. UU.

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Según el Departamento de Estado a NTN24, este nuevo acuerdo petrolero también incluye la participación accionaria en la empresa conjunta que han creado, así como el derecho a comprar petróleo a precios de costo por medio de concesiones que serán válidas hasta por 100 años, tiempo durante el cual la nación norteamericana tendrá derecho a explotación de los yacimientos petrolíferos acordados.

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