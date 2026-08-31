"Es beneficioso para ambas partes": experto sobre los detalles del acuerdo petrolero expuestos por EE. UU.

Según el Departamento de Estado a NTN24, este nuevo acuerdo petrolero también incluye la participación accionaria en la empresa conjunta que han creado, así como el derecho a comprar petróleo a precios de costo por medio de concesiones que serán válidas hasta por 100 años, tiempo durante el cual la nación norteamericana tendrá derecho a explotación de los yacimientos petrolíferos acordados.