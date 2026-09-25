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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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JEP

Da escozor: senadora dice que solo una sentencia en firme de la JEP, que gastó casi 4 billones de pesos, es contra las Farc

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta un severo cuestionamiento por sus resultados y gastos operativos. Según cifras presentadas por la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, entre 2020 y 2026 la entidad recibió 3,8 billones de pesos y emitió apenas 21 sentencias, de las cuales solo cuatro están en firme: una contra miembros de las FARC y tres contra integrantes de la Fuerza Pública.

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