Da escozor: senadora dice que solo una sentencia en firme de la JEP, que gastó casi 4 billones de pesos, es contra las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta un severo cuestionamiento por sus resultados y gastos operativos. Según cifras presentadas por la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, entre 2020 y 2026 la entidad recibió 3,8 billones de pesos y emitió apenas 21 sentencias, de las cuales solo cuatro están en firme: una contra miembros de las FARC y tres contra integrantes de la Fuerza Pública.