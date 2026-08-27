“Abandonar inmediatamente o ser deportados": EE. UU. lanza video con advertencia a migrantes irregulares

La reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos haitianos sigue generando gran preocupación entre la comunidad inmigrante.

En una reciente publicación a través de la plataforma X, el organismo lanzó una seria advertencia a un mes del fin de esta política:

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"Están en nuestra nación de manera ilegal", y tienen únicamente dos opciones: "ABANDONAR INMEDIATAMENTE o SER DEPORTADOS".

El TPS es un estatus migratorio provisional otorgado a ciudadanos de ciertos países que enfrentan condiciones extraordinarias, como desastres naturales o conflictos armados, que les impiden regresar de manera segura a sus hogares.

Desde el devastador terremoto que sacudió Haití en 2010, Estados Unidos ha brindado esta protección a los nacionales haitianos como un acto humanitario.

Sin embargo, la terminación del TPS para Haití, inicialmente destinado a finalizar en agosto de 2024 pero extendido hasta el 2026, responde a la evaluación del Departamento de Seguridad Nacional sobre las condiciones actuales en Haití.

Esta decisión, que afecta aproximadamente a 56,000 haitianos en Estados Unidos, ha suscitado críticas desde diversos sectores, incluyendo defensores de derechos humanos y legisladores.

Muchos argumentan que, pese a las mejoras, Haití aún enfrenta desafíos significativos, como inseguridad generalizada, inestabilidad política y problemas económicos graves. Estos factores podrían complicar el retorno seguro para repatriados.

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La comunidad haitiana en Estados Unidos ha expresado su preocupación y angustia ante la posibilidad de ser deportada a un país donde las condiciones siguen siendo desfavorables.

Organizaciones de apoyo han instado al gobierno estadounidense a reconsiderar su postura. Jean-Pierre Louis, director de una organización sin fines de lucro que ayuda a inmigrantes haitianos en Miami, afirmó que "devolver personas a Haití ahora es condenarlas a una vida de incertidumbre y peligro".

Cabe recordar que, además de haitianos, Estados Unidos está enviando a migrantes a remotos países de África como Liberia, Esuatini y Guinea Ecuatorial, países que acordaron recibir a cientos de deportados.