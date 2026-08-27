NTN24
Jueves, 27 de agosto de 2026
Jueves, 27 de agosto de 2026
Migración

“Abandonar inmediatamente o ser deportados": EE. UU. lanza video con advertencia a migrantes irregulares

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
Foto: AFP
La comunidad haitiana en Estados Unidos ha expresado su preocupación y angustia ante la posibilidad de ser deportada.

La reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos haitianos sigue generando gran preocupación entre la comunidad inmigrante.

En una reciente publicación a través de la plataforma X, el organismo lanzó una seria advertencia a un mes del fin de esta política:

o

"Están en nuestra nación de manera ilegal", y tienen únicamente dos opciones: "ABANDONAR INMEDIATAMENTE o SER DEPORTADOS".

El TPS es un estatus migratorio provisional otorgado a ciudadanos de ciertos países que enfrentan condiciones extraordinarias, como desastres naturales o conflictos armados, que les impiden regresar de manera segura a sus hogares.

Desde el devastador terremoto que sacudió Haití en 2010, Estados Unidos ha brindado esta protección a los nacionales haitianos como un acto humanitario.

Sin embargo, la terminación del TPS para Haití, inicialmente destinado a finalizar en agosto de 2024 pero extendido hasta el 2026, responde a la evaluación del Departamento de Seguridad Nacional sobre las condiciones actuales en Haití.

Esta decisión, que afecta aproximadamente a 56,000 haitianos en Estados Unidos, ha suscitado críticas desde diversos sectores, incluyendo defensores de derechos humanos y legisladores.

Muchos argumentan que, pese a las mejoras, Haití aún enfrenta desafíos significativos, como inseguridad generalizada, inestabilidad política y problemas económicos graves. Estos factores podrían complicar el retorno seguro para repatriados.

o

La comunidad haitiana en Estados Unidos ha expresado su preocupación y angustia ante la posibilidad de ser deportada a un país donde las condiciones siguen siendo desfavorables.

Organizaciones de apoyo han instado al gobierno estadounidense a reconsiderar su postura. Jean-Pierre Louis, director de una organización sin fines de lucro que ayuda a inmigrantes haitianos en Miami, afirmó que "devolver personas a Haití ahora es condenarlas a una vida de incertidumbre y peligro".

Cabe recordar que, además de haitianos, Estados Unidos está enviando a migrantes a remotos países de África como Liberia, Esuatini y Guinea Ecuatorial, países que acordaron recibir a cientos de deportados.

Temas relacionados:

Migración

Migrantes

TPS

Haití

Migrantes haitianos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Una perseguida por Chávez y la otra por Maduro: los indignantes casos de dos juezas víctimas de un mismo régimen opresor

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos endurece sus controles migratorios: la solicitud de visas y asilo será más rigurosa

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Conversaciones entre Marco Rubio y Delcy? Así sería el histórico acuerdo de EE. UU. sobre Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Abelardo de la Espriella unirá fuerzas con Daniel Noboa para luchar contra el crimen en Colombia y Ecuador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Seguridad

"Colombia es vital para la ecuación de seguridad del hemisferio": experto en temas de seguridad

Diosdado Cabello - Foto EFE
Carlos Ocariz

"Diosdado Cabello busca generar ruido y caos dentro de la oposición": Carlos Ocariz ante señalamientos del número dos del régimen

EEUU estaría buscando participación en reservas petroleras de Venezuela - Foto de referencia: Canva
Petróleos de Venezuela

EEUU estaría buscando su participación en reservas petroleras de Venezuela: expertos analizan

Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella / FOTO: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella unirá fuerzas con Daniel Noboa para luchar contra el crimen en Colombia y Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
Vista general de la estatua de la Virgen María y de la iglesia en Medjugorje-Foto: EFE
Religión

Santuario de Medjugorje sufre ataque vandálico con fuego: profanación y mensajes ofensivos

Miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana - Foto de referencia: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

"No hay indicio de que lo que se le acusa sea real": esposa del teniente detenido por el régimen

Agentes de Estados Unidos ICE-Foto: EFE
Estados Unidos

La mayor cifra en la era Trump: Estados Unidos detiene a casi 50.000 inmigrantes en julio, pero sigue lejos del objetivo de la Casa Blanca

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tom Holland Spider-Man Brand New Day-Foto: EFE
Películas

El récord que 'Spider-Man: Brand New Day' superó en su preestreno: éxito asegurado

Vista general de la estatua de la Virgen María y de la iglesia en Medjugorje-Foto: EFE
Religión

Santuario de Medjugorje sufre ataque vandálico con fuego: profanación y mensajes ofensivos

Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak Djokovic

Novak Djokovic volverá a competir en prestigioso torneo de tenis tras dos años de ausencia

Miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana - Foto de referencia: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

"No hay indicio de que lo que se le acusa sea real": esposa del teniente detenido por el régimen

Agentes de Estados Unidos ICE-Foto: EFE
Estados Unidos

La mayor cifra en la era Trump: Estados Unidos detiene a casi 50.000 inmigrantes en julio, pero sigue lejos del objetivo de la Casa Blanca

Trino Sistema Geológico de Colombia
Colombia

Nuevos sismos se presentaron este jueves en Colombia con movimientos registrados en Chocó y Santander

Gustavo Petro/ Angie Rodríguez - Fotos EFE
Gobierno Petro

"Petro me ha tratado como loca": se conocen nuevas denuncias contra el Gobierno Petro por corrupción

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023