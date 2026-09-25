Abelardo de la Espriella caza criminales: así se metió a escondite de un capturado para hablarle cara a cara

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lideró personalmente en la madrugada del jueves un megaoperativo contra la delincuencia organizada en Cali, departamento del Valle del Cauca, que resultó en 83 capturas y la incautación de armas, drogas y mercancía ilegal. El mandatario portaba una pistola en la cintura y estuvo acompañado por policías y militares durante los procedimientos. "Ya se acabó esta olla", dijo.