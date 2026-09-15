Esta sería la razón por la que Estados Unidos tiene armas desplegadas en el espacio

Este lunes, la Fuerza Espacial nacional informó que Estados Unidos tiene armas desplegadas en el espacio. Es la primera vez que se confirma la presencia de este tipo de capacidades en órbita.

"Estados Unidos cuenta con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles de adversarios", dijo un portavoz de la Fuerza Espacial en un comunicado que no ofreció detalles sobre las armas.

Estas armas permiten "disputar y controlar" el espacio y "afectar las capacidades del adversario", dice el comunicado. "Estas capacidades pueden emplearse con fines ofensivos y defensivos", indicó.

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Tanto Rusia como China, los dos principales rivales geopolíticos de Estados Unidos, representan posibles amenazas para los intereses estadounidenses en el espacio.

China "desarrolla y opera capacidades espaciales y contraespaciales como parte de una estrategia de modernización militar", aseguró la Fuerza Espacial estadounidense.

Mientras que Rusia "considera el espacio como un ámbito de combate y cree que la supremacía espacial será un factor decisivo en los conflictos futuros", agregó.

La militarización del espacio es tan antigua como la propia carrera espacial: tan pronto como el Sputnik fue lanzado a órbita en 1957, Washington y Moscú comenzaron a explorar formas tanto de armar como de destruir satélites.

La mayor preocupación en algún momento fueron las armas nucleares en el espacio, pero las superpotencias y otros países firmaron el Tratado del Espacio Ultraterrestre en 1967, que prohíbe las armas de destrucción masiva en órbita.

Desde entonces, Rusia, Estados Unidos, China e India han explorado formas de combatir en el espacio al margen de ese tratado, incluso atacando los satélites de sus rivales, que son clave para las comunicaciones militares, la vigilancia y la navegación.