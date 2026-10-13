El régimen “usa la golpiza, la tortura constantemente para silenciar”: opositor cubano

En Cuba se siguen conociendo denuncias de represión por parte del régimen a los presos políticos en Cuba; según recientes reportes de organizaciones defensoras de derechos humanos en la isla, documentan golpizas, aislamiento arbitrario y condiciones deplorables en centros penitenciarios. Sobre este tema, el programa El Informativo de NTN24 conversó con el opositor cubano José Daniel Ferrer, quien se refirió a los vejámenes de la dictadura contra los privados de la libertad.