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Viernes, 13 de noviembre de 2026
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Sismos

Dos sismos se registraron en el estado Zulia con 20 minutos de diferencia

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismógrafo - Foto de referencia: Canva
Sismógrafo - Foto de referencia: Canva
Esta situación se produce a casi cinco meses de los devastadores terremotos que enlutaron a Venezuela.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó sobre dos movimientos telúricos registrados durante la tarde del pasado jueves 12 de noviembre en el estado Zulia.

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De acuerdo con los reportes preliminares del organismo, los eventos ocurrieron con una diferencia de 20 minutos.

El primer temblor se detectó a las 2:07 de la tarde, con una magnitud de 2.6. Su epicentro fue ubicado a 45 kilómetros al sureste de Machiques y a 47 kilómetros de Villa del Rosario, con una profundidad de 19,1 kilómetros.

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Luego, a las 2:27 de la tarde (20 minutos después), los equipos de monitoreo registraron un segundo sismo, esta vez de magnitud 2.9.

El movimiento tuvo su epicentro a 57 kilómetros al suroeste de Machiques y a unos 78 kilómetros al noroeste de Encontrados.

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Hasta el momento, no se han informado daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia de estos movimientos telúricos.

Esta situación se produce a casi cinco meses de los devastadores terremotos que enlutaron a Venezuela.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

La respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.

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