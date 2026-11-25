Un trabajador de la Hidrológica Venezolana (Hidroven), identificado como Gerardo Rodríguez, falleció luego de ser atacado por un enjambre de abejas en el municipio Los Salias, estado Miranda, el domingo 22 de noviembre.

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El hecho ocurrió en las inmediaciones de la entrada de la urbanización El Mirador, específicamente en el sector El Cují.

Según reportes, Rodríguez esperaba el transporte público y fue sorprendido por los insectos.

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Ante el ataque, el hombre intentó protegerse debajo de un vehículo, pero no consiguió escapar de las picaduras.

Algunos vecinos acudieron para auxiliarlo, aunque uno de ellos también resultó afectado y sufrió aproximadamente 30 picaduras.

Rodríguez fue trasladado de emergencia en una unidad de Hidroven hasta el Hospital Periférico de Coche, donde murió debido a la gravedad de las lesiones.

Habitantes de la zona señalaron que no era la primera vez que ocurría un incidente de este tipo.

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Según testimonios, unos 15 días antes se había registrado otro ataque en el mismo sector, que dejó alrededor de 15 personas afectadas.

Expertos detallan que las abejas pican como un mecanismo de defensa para proteger su vida o, más comúnmente, la supervivencia de su colmena ante lo que perciben como una amenaza.

Asimismo, indican que cuando las abejas se encuentran agrupadas, el ataque se vuelve masivo debido a una reacción en cadena.

Las muertes por picaduras de abejas en Sudamérica son un fenómeno estadísticamente poco común.

Sin embargo, registran una incidencia superior a la de otras regiones del mundo debido a la fuerte presencia de la abeja africanizada (Apis mellifera scutellata).