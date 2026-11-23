Un incendio desatado cerca de la medianoche de este lunes en una caseta dentro de la propiedad de 42 millones de dólares que posee el actor Will Smith en Calabasas, California, movilizó a los cuerpos de socorro y fue controlado con éxito, según confirmó el Departamento del Sheriff de Los Ángeles al portal Page Six.

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Imágenes difundidas sobre la emergencia mostraron equipos de bomberos en el sitio, columnas de humo visibles sobre el predio situado en Cold Canyon Road un terreno de 150 acres con una residencia principal de 25.000 pies cuadrados diseñada por el arquitecto Stephen Samuelson y el ingreso de vehículos de emergencia y seguridad por la entrada principal del complejo, sin reportes hasta el momento de personas afectadas.

Este no es el primer siniestro en la propiedad, pues en 2021 otro incendio afectó el sótano de la residencia, emergencia en la que un bombero recibió atención médica mientras una fuente cercana aseguró: “Todos están bien y se encuentran en la casa”, tras lo cual el inmueble fue renovado y puesto en venta al año siguiente por 42 millones de dólares, aunque finalmente decidieron conservarlo.

Smith ya había expresado su preocupación por los riesgos de incendio en el sur de California en 2018, cuando el fuego de Woolsey devastó viviendas de otras celebridades y el actor dijo a sus seguidores en Instagram que la situación era “muy aterradora”, antes de añadir: “Vamos a un lugar más alto para observar el incendio. Estamos probablemente a unas ocho millas de distancia”.

Will Smith y Jada Pinkett Smith contrajeron matrimonio el 31 de diciembre de 1997 y tienen dos hijos: Jaden, nacido en 1998, y Willow, nacida en 2000; en 2023, la actriz reveló al programa Today que ambos vivían separados desde 2016 pese a seguir legalmente casados, y explicó: “Todavía tratábamos de averiguar, entre los dos, cómo ser compañeros”.

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Sin embargo, en julio de 2025, la revista People informó que Pinkett Smith había regresado a vivir con su esposo dos años antes: “Están felices, se aman y, como siempre, mantienen su compromiso de apoyarse mutuamente”, declaró una fuente al medio.