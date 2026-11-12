Lionel Scaloni pone fin a la incertidumbre sobre su continuidad como director técnico de la selección de Argentina: "Empieza ahora un nuevo proyecto"

Lionel Scaloni puso fin a la incertidumbre y renovó este jueves su contrato como seleccionador de Argentina, una labor que continuará ejerciendo sin la ayuda en la cancha del astro Lionel Messi.

Campeón del mundo en Catar 2022 y finalista en Norteamérica 2026, Scaloni extendió su vínculo hasta después del Mundial de 2030, informó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

La renovación de un contrato que finalizaba en diciembre es una bombona de oxígeno para la Albiceleste, todavía golpeada por el retiro internacional en octubre de Messi, su gran faro en los últimos veinte años.

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"Estoy con las ganas del primer día, empieza ahora un nuevo proyecto. Con los otros chicos del cuerpo técnico decidimos que lo mejor era intentar continuar", destacó el DT en una emotiva rueda de prensa junto a Tapia.

Scaloni, de 48 años, había puesto en duda su continuidad tras perder la final del Mundial 2026 contra España (1-0) el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

Lleva ya ocho años como seleccionador, puesto que asumió en septiembre de 2018, después de un traumático Mundial de Rusia para su país. De disputar la Copa de 2030, será el seleccionador argentino con más participaciones mundialistas.

Scaloni desafió todos los pronósticos agoreros cuando asumió uno de los banquillos más prestigiosos del planeta sin ninguna experiencia como técnico.

Comandó una exitosa reconstrucción alrededor de Messi que incluyó cuatro títulos: la Copa América en 2021 y 2024 y el Mundial y la Finalissima en 2022.

Pero ahora deberá seguir su vida sin el astro, de 39 años, y apostando por el recambio generacional de la que muchos consideran la mejor Albiceleste de la historia.

Scaloni lloró durante el anuncio de su renovación, realizado un día antes del amistoso que disputará la Albiceleste ante Uruguay en Buenos Aires.

Reveló que pasaba por momentos familiares difíciles, tras el fallecimiento de su madre hace dos semanas. "Pero esto me llena", sostuvo.

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Con su trato sencillo y conciliador, lejos de las polémicas, el DT ha sabido ganarse la admiración y el cariño de unos argentinos muchas veces divididos por las ideas de César Luis Menotti y Carlos Bilardo, entrenadores en los títulos mundiales en 1978 y 1986.

En estas ocho temporadas, Scaloni ha dirigido a su país en 105 partidos, con un balance de 81 triunfos, 14 empates y apenas 10 derrotas.

Además, protagonizó el mayor invicto en la historia de la selección con 36 cotejos sin tropiezos entre 2019 y 2022.

El Gringo de Pujato, como se le conoce por su ciudad de nacimiento en Santa Fe, deberá liderar un ciclo singular al frente de Argentina.

Su primera misión es recomponer a un equipo que fue protagonista en las últimas dos décadas al influjo del ídolo Lionel Messi, que se despidió del combinado nacional en un amistoso jugado ante Benín el 6 de octubre.

Hombre de lágrima fácil, trato afable y carrera como jugador en la Albiceleste y clubes como West Ham o Lazio, el timonel ha reconocido la dificultad de replicar lo hecho bajo la luz del Diez.

"Empieza en la selección un momento importante, les daremos oportunidades a chicos que vienen empujando desde atrás. Este es el momento para apoyar a esos chicos, que tienen un potencial enorme pero todavía no están a la altura de lo que nos dieron Messi, Di María, Otamendi y otros. Necesitamos paciencia", remarcó este jueves.

Tras la final perdida con España, la AFA y una amplia mayoría de sus jugadores abogaron por la continuidad del DT que regresó a Argentina a la élite del balompié.

"Es la persona principal en el armado de esta selección", afirmó el defensor y nuevo capitán, Cristian "Cuti" Romero.

Romero aparece junto al mediocampista Enzo Fernández y el atacante Julián Álvarez como parte de la columna sobre la cual se debe edificar la nueva Albiceleste tras los retiros de Messi y el zaguero Nicolás Otamendi.

No son seguras las continuidades a largo plazo de figuras como el portero Emiliano "Dibu" Martínez, el lateral Nicolás Tagliafico y los mediocampistas Leandro Paredes, Rodrigo de Paul y Giovani Lo Celso.

Scaloni ya comenzó la renovación al llamar a jóvenes promesas como Nicolás Paz, Franco Mastantuono y Leonel Flores.

Los subcampeones mundiales tienen además el reto de prepararse para la Copa América 2028 y el Mundial 2030, para el que ya están clasificados en calidad de anfitriones.

Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán un partido de la fase de grupos de la edición centenaria de la máxima cita del fútbol, cuyo grueso se disputará en España, Marruecos y Portugal.