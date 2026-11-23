Monáco, hijo del cantante vallenato Silvestre Dangond, inició una nueva etapa en su carrera musical con la firma de un contrato con Sony Music Latin y el lanzamiento de ‘un arrunchis más’.

A sus 19 años, el artista apuesta por una identidad sonora diferente a la de su padre y presenta una propuesta que mezcla funk, bases electrónicas y ritmos urbanos.

La canción llegó a las plataformas digitales el 17 de noviembre y tiene una historia particular detrás de su creación.

Según contó el propio músico en el material de presentación del sencillo, la inspiración surgió de un encuentro inesperado en un ascensor de Boston con una persona que conocía de Miami y a quien no veía desde hacía cerca de dos años.

El reencuentro terminó convertido en una historia de coqueteo que llevó al estudio. “Esta canción fue demasiado, demasiado random y espontánea”, detalló Monáco a Sony Music.

El joven tenía la producción musical preparada desde hacía dos semanas, pero aún no había escrito la letra. Viajó a Miami para trabajar en la grabación y terminó componiendo por las sesiones.

El resultado es una canción de tono juguetón que gira alrededor de la idea de prolongar un encuentro, incluso cuando no hay un compromiso sentimental. El tema igualmente funciona como carta de presentación de su nueva alianza con Sony Music Latin.

El lanzamiento abre de manera oficial una nueva fase de ‘Costa Colmillo’, un proyecto conceptual que Monáco viene desarrollando desde 2025.

La propuesta gira alrededor de un pueblo costero ficticio inspirado en los recuerdos de Valledupar, sus habitantes, sus costumbres y la cultura caribeña con la que creció previo a mudarse a Miami.

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El universo no se limita a las canciones: igualmente incluye personajes, escenarios y una narrativa visual que se desarrolla por medio de sus videos. Antes de este sencillo, el artista presentó adelantos con ‘Mordisco Tierno’ y ‘Crocotilia’.

“Estoy lanzando algo más que una canción o un video”, afirmó Monáco al hablar sobre el concepto. “Estoy lanzando todo un mundo, todo un universo, todo un concepto”.

Antes de vincularse con Sony Music Latin, el joven publicó cerca de doce canciones de manera independiente. Igualmente colaboró con Silvestre Dangond en ‘No tenemos la culpa’, incluida en el álbum ‘Intruso’, de 2022.

Ahora, con el respaldo de una compañía internacional, Monáco contempla ampliar su audiencia sin abandonar la dirección alternativa de su proyecto. Su reto va a ser consolidar un nombre propio en la industria musical, más allá del reconocimiento que acompaña a su apellido.