Embajada de Estados Unidos en Venezuela anuncia llegada de toneladas de insumos y equipos médicos a Caracas

En un despliegue de cooperación humanitaria que busca aliviar la severa crisis de insumos que golpea a la red hospitalaria venezolana, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela anunció la llegada e inspección de un cargamento masivo de nueve toneladas de insumos y equipos médicos destinados al emblemático Hospital Vargas de la capital.

La entrega fue articulada por la organización no gubernamental estadounidense Project C.U.R.E. e incluye instrumental quirúrgico especializado, equipos de traumatología, ginecología y herramientas para el traslado y atención clínica de pacientes.

Asimismo, el cargamento contempla suministros respiratorios de alta complejidad, alcanzando una valoración económica superior a los 750.000 dólares en el mercado internacional.

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La delegación diplomática resaltó que esta acción contó con la alianza estratégica del Departamento de Estado de EE. UU., la Asociación Médica Venezolana Americana (VAMA) y la red asistencial de Cáritas de Venezuela.

La operación trasciende lo estrictamente humanitario al enmarcarse en la estrategia de política exterior norteamericana para el hemisferio.

“Seguimos respaldando el sector salud bajo el plan de tres fases”, precisó la representación diplomática a través de un comunicado oficial, haciendo referencia a la hoja de ruta promovida por el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

De esta manera, Washington reafirma su presencia en el territorio venezolano a través de la asistencia directa a la población vulnerable en medio del deterioro de la infraestructura sanitaria nacional.