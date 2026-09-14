"Si vencemos el miedo, vencemos la dictadura": habla en exclusiva Óscar Morales, detenido el fin de semana en Venezuela tras marchar con un cartel contra Diosdado

Oscar Morales, manifestante que fue detenido por fuerzas del régimen venezolano durante algunas horas el pasado sábado 12 de septiembre, y su hija Itani Vanosca Morales hablaron en exclusiva en NTN24 sobre la traumática experiencia que tuvieron.

Morales fue detenido luego de participar en una movilización convocada por el Comité por La libertad de los Presos Políticos el viernes en donde se le vio cargar un cartel contra Diosdado Cabello.

Fue interceptado en Caracas y trasladado a la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez. Horas más tarde fue excarcelado. Su hija hizo una denuncia con mucha fuerza y en redes hubo una ola de indignación ante el caso.

Óscar afirma que lo montaron en un vehículo a la fuerza y que lo encapucharon. “Me dijeron que no me iban a hacer nada”.

“Les pregunté qué había hecho de malo. Me dijeron que después me decían. Y luego me dijeron estás aquí por participar en una marcha y esa es la orden. Me sacaron y me metieron de un calabazo varias veces”, narró.

Como es apenas natural, confirmó que se asustó y que le “tomaron fotos como a los delincuentes”. “Cuando llegué a la sede de Maripérez me sentí más tranquilo porque por lo menos pensé que no eran los colectivos y que no me iban a matar y dejar en un monte”.

“Me dijeron firma aquí y decía algo sobre porte ilícito de armas. Me dijo una funcionaria que era algo injusto conmigo y debía firmar. Yo firmé”, afirmó y explicó que lo llevaron encapuchado a otra sede en donde le dijeron “te vamos a soltar”. “Me llevaron a mi casa”, relató.

Ahora excarcelado y tras haber firmado un documento con una falsedad, afirmó que es clave vencer el miedo para recuperar la democracia en Venezuela. “Vamos a vencer el miedo, si vencemos el miedo vencemos a la dictadura”, clamó.

“Tengo es miedo de que a mis nietos los maten por decir la palabra libertad. Por eso es hora de acabar con el miedo actual”, remató.

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Su hija Itani Vanosca Morales, por su parte, relató que lo sucedido el fin de semana pasado fue un momento donde “el terror fue grande”. “Eso nos llevó a mi mamá y a mí a actuar de inmediato”, resaltó.