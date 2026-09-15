Diputado venezolano cuestiona la distorsión económica en Venezuela: "La gente gana en bolívares y tiene que gastar en dólares, y ahora inventaron la tasa euro"

El diputado venezolano José Gregorio Correa cuestionó recientemente la distorsión económica en Venezuela.

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En entrevista con el medio de comunicación Globovisión, el parlamentario explicó que la mayoría aplastante de los venezolanos ganan en bolívares, pero deben gastar en dólares, y además existe una "tasa euro".

"Sigue teniéndose en el país tres monedas, que usted no sabe qué hacer; usted gana en bolívares, pero gasta en dólares, pero ahora le inventaron la tasa euro", expresó Correa.

"Este vaso de agua, usted llega y le dicen: Son tanto en bolívares, pero el dólar es a tasa euro. ¿Cómo que el dólar tiene una tasa euro? Alguien que me explique cómo es esa cacofonía, esa contradicción, que hay un dólar a tasa euro ante los ojos del Estado, y no pasa nada", agregó.

El precio oficial del dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV) para este 15 de septiembre de 2026 se ubica en 842,20 bolívares.

Mientras tanto, de acuerdo con la tasa BCV, el precio del euro para este martes es de 977,87 bolívares.

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En ese sentido, el bolívar (moneda venezolana) continúa depreciándose de forma sostenida frente a dos de las divisas más influyentes del mundo.

Las estimaciones de los analistas financieros sitúan el precio del dólar oficial del BCV entre 800 y 1.100 bolívares para diciembre de 2026, dependiendo de la presión fiscal y el flujo de ingresos petroleros.

Expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.

Esto, tras haber registrado un aceleramiento en los meses previos que duplicó los registros de inicios de año debido al descontrol cambiario y la presión sobre el bolívar.

La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.