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Martes, 25 de agosto de 2026
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Vuelta a España

Así fue el ataque a 50 kilómetros de meta en una etapa de poco más de 100 km con el que Tadej Pogacar se impuso en cuarta etapa de la Vuelta a España

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Tadej Pogacar, ciclista del equipo UAE - Foto: EFE
Tadej Pogacar, ciclista del equipo UAE - Foto: EFE
El esloveno se alzó con la victoria en solitario en la cuarta etapa, incrementó su ventaja sobre Roglič y quedó muy encaminado hacia el único Gran Tour que le falta.

Tadej Pogačar lanzó su ataque cuando aún quedaban unos 50 kilómetros para la meta y con esto, transformó la cuarta etapa de la Vuelta a España en una exhibición de fuerza. El campeón del mundo se fue en solitario en la ascensión a la Collada de Beixalís y finalizó llegando sin compañía a Andorra la Vella.

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El esloveno, el cual ya vestía el maillot rojo de líder, concretó los 104,8 kilómetros de la jornada en 2 horas, 40 minutos y 35 segundos. Jarno Widar, por su parte, lo hizo siendo segundo, a 2 minutos y 39 segundos, a su vez que Felix Gall se llevó la tercera posición.

Aquella diferencia no fue producto de un ataque en los últimos kilómetros. Pogačar decidió romper la carrera con mucha distancia de anticipación, esto cuando aún quedaban cerca de 50 kilómetros. Esta aceleración la realizó en el segundo puerto de categoría especial de la jornada dejando sin reacción alguna a los candidatos de la clasificación general.

El acontecimiento también tuvo un efecto de manera inmediata en la general. Primož Roglič, el cual es el más cercano perseguidor del esloveno, finalizó perdiendo más terreno y ahora quedó a 3 minutos y 21 segundos del líder. Enric Mas, por otra parte, ocupa la tercera posición, con otros 11 segundos detrás del cuatro veces campeón del Tour.

La relevancia del ataque termina siendo llamativa ya que la etapa superaba apenas los 100 kilómetros, pero contenía cerca de 3.000 metros de desnivel y concentraba distintas subidas exigentes en territorio andorrano. Pogačar aprovechó ese recorrido para destacar con un ritmo que sus rivales no lograron sostener.

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El mismo reconoció tras la llegada que no tenía como tal previsto atacar tan lejos de la meta. El esloveno indicó que el ritmo fue muy elevado desde el inicio de las dificultades montañosas.

La victoria además se halla en una dimensión especial para su carrera. Pogačar volvió este año a la Vuelta luego de siete temporadas y lo hizo después de consagrarse con su quinto Tour de Francia. El Giro de Italia de igual forma, figura en su palmarés, por lo que el título de la ronda española es el único que le falta para poseer las tres Grandes Vueltas del planeta.

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