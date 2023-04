¿En riesgo el líder de oposición venezolano Juan Guaidó, al pisar territorio colombiano?

Luego de que el líder político anunciara su llegada a territorio colombiano, al parecer cruzando a pie la frontera, el ministro de relaciones exteriores, Álvaro Leyva descartó que estuviera invitado al encuentro internacional y trascendió que su ingreso no es bien visto. “Entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley”, aseguró en una corta declaración a periodistas de Bogotá.

En el programa ‘La Noche’ con Claudia Gurisatti y Jefferson Beltrán, el exembajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos advirtió que el líder opositor estaría corriendo peligro al entrar a Colombia y que tampoco podría regresar a su país. “No confío ni en Maduro ni en su séquito”

El ex vicepresidente colombiano también se refirió en relación con la conferencia internacional del 25 de abril y no se mostró optimista frente a los posibles resultados. "La verdad lo que buscan es acabar con las sanciones a Venezuela, esto lo único que hace es perpetuar a Maduro en el poder. Yo creo que cuando Petro dice que él solamente es un mediador, lo que hay que entender es que no es un mediador de buena fe y su ideología es complementaria y cercana a Maduro como fue así con Chávez. Él y todo su entorno hacen parte de ese mismo segmento ideológico, populista, radical”

Santos incluso resaltó que, si se levantan las sanciones al régimen de Maduro, no será posible que la democracia regrese a Venezuela.

Entre tanto Génesis Dávila, presidenta de la ONG de Derechos Humanos, Defiende Venezuela, manifestó su preocupación frente al riesgo que está corriendo el líder opositor Juan Guaidó.

"Desde el primer momento en que asumió la presidencia interina de Venezuela ha sido sujeto de persecución a acoso, al igual que su equipo de trabajo. Han asesinado a personas de su equipo, los han torturado, encarcelado y creo que Juan no escapa de estas situaciones. El movimiento que ha hecho es muy arriesgado. Veo muy difícil la posibilidad de que regrese a Venezuela y seguramente tendrá que buscar alguna situación de exilio para poder sobrevivir"

La abogada venezolana considera que mientras Maduro no de gestos de verdadero cambio es difícil asegurar el triunfo de dichos acercamientos con parte de un sector de la oposición.

“Esto siempre ha parecido un espectáculo mediático, una estrategia del régimen para ganar tiempo mientras siguen cometiendo actos de corrupción en Venezuela, siguen violando derechos humanos y siguen reforzando su caso ante la corte penal internacional de crímenes de lesa humanidad. No creo que ningún proceso de diálogo o de negociación que no incluya a todas las partes, en este caso, por ejemplo, también a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a las organizaciones de sociedad civil podrán ser efectivo”.