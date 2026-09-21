En vídeo: así colapsó el puente que comunica los municipios Pedraza y Antonio José de Sucre en el estado Barinas, Venezuela
El puente ubicado en el sector Golpe de la Isla, que comunica los municipios Pedraza y Antonio José de Sucre en el estado Barinas, Venezuela, se derrumbó.
El colapso de esta vía se registró el pasado fin de semana, específicamente el sábado 19 de septiembre.
Causa preliminar del colapso: Crecidas e intensas lluvias del fin de semana que afectaron la estructura y provocaron acumulación de restos vegetales.
En cuanto al estado del paso, de momento hay interrupción total del tránsito vehicular en este tramo del eje andino-llanero.
Comunidades rurales aledañas se encuentran incomunicadas y con severas afectaciones para el transporte de carga pesada.
Según diferentes expertos en la materia, el colapso reciente de puentes y carreteras en Venezuela se debe a varios motivos.
Entre ellos: daños estructurales provocados por los sismos recientes, las intensas lluvias de la temporada y un déficit crónico de mantenimiento vial.
Asimismo, sostienen que la escasez de planes preventivos y correctivos impide reparar a tiempo fisuras, filtraciones de agua y daños en el pavimento o drenajes.