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Colapso

En vídeo: así colapsó el puente que comunica los municipios Pedraza y Antonio José de Sucre en el estado Barinas, Venezuela

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Colapso de puente que comunica los municipios Pedraza y Antonio José de Sucre en Barinas (Venezuela) - Fotos: X
Colapso de puente que comunica los municipios Pedraza y Antonio José de Sucre en Barinas (Venezuela) - Fotos: X
Comunidades rurales aledañas se encuentran incomunicadas y con severas afectaciones para el transporte de carga pesada.

El puente ubicado en el sector Golpe de la Isla, que comunica los municipios Pedraza y Antonio José de Sucre en el estado Barinas, Venezuela, se derrumbó.

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El colapso de esta vía se registró el pasado fin de semana, específicamente el sábado 19 de septiembre.

Causa preliminar del colapso: Crecidas e intensas lluvias del fin de semana que afectaron la estructura y provocaron acumulación de restos vegetales.

En cuanto al estado del paso, de momento hay interrupción total del tránsito vehicular en este tramo del eje andino-llanero.

Comunidades rurales aledañas se encuentran incomunicadas y con severas afectaciones para el transporte de carga pesada.

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Según diferentes expertos en la materia, el colapso reciente de puentes y carreteras en Venezuela se debe a varios motivos.

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Entre ellos: daños estructurales provocados por los sismos recientes, las intensas lluvias de la temporada y un déficit crónico de mantenimiento vial.

Asimismo, sostienen que la escasez de planes preventivos y correctivos impide reparar a tiempo fisuras, filtraciones de agua y daños en el pavimento o drenajes.

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