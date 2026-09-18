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Develan estatua en honor a 'Tsunami', perro rescatista que ayudó a localizar a decenas de personas bajo los escombros tras el doblete sísmico en Venezuela

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
'Tsunami', perro rescatista / Estatua en honor a 'Tsunami' - Fotos: X
'Tsunami', perro rescatista / Estatua en honor a 'Tsunami' - Fotos: X
'Tsunami', un border collie venezolano de 9 años, participó activamente en las operaciones de rescate, colaborando en la búsqueda de personas tanto entre los escombros como en las zonas aledañas.

La Alcaldía de Maracaibo develó una estatua en honor a 'Tsunami', el perro rescatista que ayudó a localizar a decenas de personas bajo los escombros tras el doble terremoto del pasado 24 de junio de 2026 en Venezuela.

'Tsunami', un border collie venezolano de 9 años, participó activamente en las operaciones de rescate, colaborando en la búsqueda de personas tanto entre los escombros como en las zonas aledañas.

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Referente a los terremotos, el régimen venezolano tiene 25 días sin publicar un balance respecto a las afectaciones.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas. Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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Según estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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