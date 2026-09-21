No significa que “estemos totalmente satisfechos”: embajador de EEUU ante la OEA sobre Delcy

El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leandro Rizzuto, habló sobre el encuentro que adelantarán en territorio norteamericano el presidente Donald Trump y la encargada del régimen de Venezuela, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Para Rizzuto, en medio del proceso que adelanta la administración Trump con la dictadura venezolana, ha evidenciado un “avance”. A pesar de eso, fue enfático en señalar que “estemos totalmente satisfechos o que, si ya el trabajo se completó, claro que no”.