Shakira recuerda su etapa más difícil en España tras su regreso al país: "Pasé por uno de los momentos más duros que me tocó vivir"

En 2023, la cantante colombiana Shakira y sus hijos dejaron España para comenzar una nueva etapa en Miami, Estados Unidos, lugardonde se establecieron.

Tres años después, la barranquillera regresa al país europeo por todo lo alto: con una residencia de 12 conciertos de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que tendrá como escenario un estadio que lleva su nombre.

A su llegada a Madrid, la cantante colombiana compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje dirigido al país donde vivió durante más de una década y donde nacieron sus hijos, Milan y Sasha.

Shakira recordó los años que pasó en España y los momentos felices que vivió allí, así como una de las etapas más difíciles de su vida. Ahora, aseguró, volver le produce una felicidad especial, especialmente por la oportunidad de reencontrarse con el público español.

"Estoy muy emocionada de volver a España", expresó la artista en una publicación que compartió tras su llegada al país europeo.

Shakira recordó que España fue escenario de algunos de los años más importantes de su vida, aunque también atravesó allí momentos especialmente difíciles.

"Aquí fui feliz y viví algunos de los años más importantes de mi vida, pero cuando me fui pasé por uno de los momentos más duros que me tocó vivir, hasta que pude reconstruirme como mujer, como madre y como artista", escribió.

La barranquillera también destacó el respaldo que recibió de sus seguidores españoles durante todo ese proceso. "En todo ese camino de ida y vuelta, mis fans españoles siempre estuvieron conmigo apoyándome, queriéndome y deseándome lo mejor", añadió.

La cantante aseguró que regresar a España y sentirse "rodeada de tanto amor" por parte del público la hace especialmente feliz. También señaló que, a diferencia del momento en que dejó el país, ahora vuelve "entera y con toda la fuerza" para ofrecer lo mejor de sí durante los 12 conciertos que tiene programados.

Shakira aprovechó además para destacar los vínculos culturales entre España y América Latina. "El Atlántico ya no es un océano que separa sino un lazo que nos une", afirmó.

Finalmente, agradeció a sus seguidores de Europa, Colombia y otros lugares del mundo que la acompañarán durante esta nueva etapa de su carrera: "Gracias a todos mis fans europeos, de Colombia y del mundo que desde ya vienen a acompañarme en este paso histórico para mí. Los quiero".

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en una de las giras más destacadas de la carrera de Shakira. Ahora, la artista llevará su espectáculo a Madrid, donde ofrecerá 12 conciertos a partir del próximo 18 de septiembre, distribuidos durante cuatro fines de semana consecutivos.