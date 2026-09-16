NTN24
Miércoles, 16 de septiembre de 2026
Miércoles, 16 de septiembre de 2026
Europa

Shakira recuerda su etapa más difícil en España tras su regreso al país: "Pasé por uno de los momentos más duros que me tocó vivir"

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira (AFP)
Shakira (AFP)
La barranquillera regresa al país europeo por todo lo alto: con una residencia de 12 conciertos de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que tendrá como escenario un estadio que lleva su nombre.

En 2023, la cantante colombiana Shakira y sus hijos dejaron España para comenzar una nueva etapa en Miami, Estados Unidos, lugardonde se establecieron.

Tres años después, la barranquillera regresa al país europeo por todo lo alto: con una residencia de 12 conciertos de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que tendrá como escenario un estadio que lleva su nombre.

A su llegada a Madrid, la cantante colombiana compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje dirigido al país donde vivió durante más de una década y donde nacieron sus hijos, Milan y Sasha.

Shakira recordó los años que pasó en España y los momentos felices que vivió allí, así como una de las etapas más difíciles de su vida. Ahora, aseguró, volver le produce una felicidad especial, especialmente por la oportunidad de reencontrarse con el público español.

"Estoy muy emocionada de volver a España", expresó la artista en una publicación que compartió tras su llegada al país europeo.

Shakira recordó que España fue escenario de algunos de los años más importantes de su vida, aunque también atravesó allí momentos especialmente difíciles.

"Aquí fui feliz y viví algunos de los años más importantes de mi vida, pero cuando me fui pasé por uno de los momentos más duros que me tocó vivir, hasta que pude reconstruirme como mujer, como madre y como artista", escribió.

o

La barranquillera también destacó el respaldo que recibió de sus seguidores españoles durante todo ese proceso. "En todo ese camino de ida y vuelta, mis fans españoles siempre estuvieron conmigo apoyándome, queriéndome y deseándome lo mejor", añadió.

La cantante aseguró que regresar a España y sentirse "rodeada de tanto amor" por parte del público la hace especialmente feliz. También señaló que, a diferencia del momento en que dejó el país, ahora vuelve "entera y con toda la fuerza" para ofrecer lo mejor de sí durante los 12 conciertos que tiene programados.

Shakira aprovechó además para destacar los vínculos culturales entre España y América Latina. "El Atlántico ya no es un océano que separa sino un lazo que nos une", afirmó.

Finalmente, agradeció a sus seguidores de Europa, Colombia y otros lugares del mundo que la acompañarán durante esta nueva etapa de su carrera: "Gracias a todos mis fans europeos, de Colombia y del mundo que desde ya vienen a acompañarme en este paso histórico para mí. Los quiero".

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en una de las giras más destacadas de la carrera de Shakira. Ahora, la artista llevará su espectáculo a Madrid, donde ofrecerá 12 conciertos a partir del próximo 18 de septiembre, distribuidos durante cuatro fines de semana consecutivos.

Temas relacionados:

Europa

Shakira

Gira

Piqué

Conciertos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así avanza el potente cerco de Abelardo de la Espriella contra alias Calarcá: golpe tras golpe contra el crimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es humillante ver como hacen un juicio en contra de tu padre": hijo de secuestrado por el ELN

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Significativo golpe: hermanos de "Iván Mordisco" acusados por la Fiscalía colombiana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Jugaron con el hambre de los venezolanos: así fue como instrumentalizaron las cajas Clap

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Alex Saab prenderá el ventilador con el tema de las Clap en Venezuela a cambio de reducción de pena

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Las cajas Clap en medio de la polémica / FOTO: EFE - Captura de pantalla
Cajas Clap

Jugaron con el hambre de los venezolanos: así fue como instrumentalizaron las cajas Clap

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Últimas noticias de Abelardo de la Espriella contra el crimen 15 de septiembre | Duros golpes al ELN y rescates

Rosario Murillo y Daniel Ortega (AFP)
Régimen de Nicaragua

Peligrosos vínculos con regímenes de China, Rusia e Irán: los Ortega Murillo en la mira de Trump

Fue capturado alias 'Menor' en Buenaventura / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Cayó alias ‘Menor’: autoridades colombianas capturaron al presunto líder de la banda criminal ‘Los Chiquillos’

María Elvira Salazar | Foto: EFE
María Elvira Salazar

"Abelardo de la Espriella le salvó la vida a los colombianos": María Elvira Salazar

Más de Entretenimiento

Ver más
Foto de referencia de los Simpson (EFE)
Los Simpson

Así es ‘Yellow Mirror’, el nuevo episodio de ‘Los Simpson’ que parodia a ‘Black Mirror’

Édgar Ramírez, actor venezolano / Andreina Yépez, actriz venezolana - Fotos: EFE / X
Édgar Ramírez

"Descansa en paz, mi Melao": el emotivo adiós de Édgar Ramírez a Andreína Yépez, con quien compartió en la telenovela 'Cosita Rica'

Elenco de La Odisea-Foto: EFE
La Odisea

Superó a 'Joker' y 'Deadpool & Wolverine': esta es la cifra con la que 'La Odisea' se convierte en la película clasificación R más taquillera

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de referencia de una visa (Canva)
Visa

​EE. UU. lanza plan piloto en Bogotá para obtener la cita de visa en 10 días por 750 dólares adicionales

Retrato del dictador Raúl Castro-Foto: AFP
Raúl Castro

¿Qué opinan los cubanos en la Florida sobre el “grave” estado de salud en que estaría Raúl Castro?

Unas personas caminan frente a una pancarta de propaganda del régimen de Irán en Teherán-Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

¿Quién está ganando la guerra entre Estados Unidos y el régimen de Irán?

Marco Rubio y Miguel Uribe Turbay | Fotos: AFP
Miguel Uribe Turbay

¿Puede la visita de Marco Rubio a Colombia esclarecer el asesinato de Miguel Uribe? Abogado de la familia responde

María Corina Machado/ Donald Trump - Fotos AFP
María Corina Machado

Washington pediría a María Corina Machado pasar por EEUU antes de regresar a Venezuela

Migrantes venezolanos | Foto: EFE
Migración de venezolanos a Colombia

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Foto de referencia de la OEA - AFP
OEA

La OEA tendrá una reunión de cancilleres por Nicaragua tras medida de Daniel Ortega de eliminar las elecciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023